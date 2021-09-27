По следам мертвецов: несмотря на трагедию на Эльбрусе, в новых тургруппах почти нет свободных мест

Покорить Эльбрус предлагают даже детям, если их сопроводят родители... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После неудачного покорения Эльбруса, закончившегося гибелью пяти туристов, восхождения на коварный пятитысячник продолжаются.

26 сентября 2021 года с высоты 5300 метров спасатели в пургу несколько часов спускали обледенелые тела. И уже на следующий день, 27 числа, новая группа начала штурм. Корреспондент «КП-Северный Кавказ» решил забронировать место в походе на ближайшие даты и узнать, поменялось ли что-то в организации туров на Эльбрус.

СКИДКИ И ПРИВЛЕКАТЛЬНЫЕ ОПИСАНИЯ

Из-за печальных событий некоторые фирмы «подчистили» сайты, и теперь в их графиках отсутствуют даты восхождения до конца 2021-го. Бронировать поход предлагают с апреля-мая следующего года. Но если очень хочется отправиться в путешествие прямо через пару-тройку дней, варианты найдутся. После непродолжительных поисков нам подвернулось несколько таких предложений. Например, девятидневные туры со стартом 1 и 6 октября.

В описании похода сказано, что турфирма все продумала за вас: с личными вещами вас заберут из Минеральных Вод (здесь работает международный аэропорт), опытные гиды обучат вас базовым навыкам альпинизма, вы пройдете плавную адаптацию к высоте, получите все нужное снаряжение в аренду и отправитесь покорять Эльбрус по безопасному маршруту без лавин и трещин. На 4 участников предусмотрен один гид. Группу больше 20 человек не набирают. В поход идут два их повара.

На туры с 1-9 и 6-14 октября сейчас действует хорошая скидка. Вместо 36 900 рублей просят заплатить 23 900 и 22 900 соответственно. В стоимость включено: встреча в аэропорту/на железнодорожном вокзале; все трансферы; проживание в гостинице в Терсколе и в высотном лагере; полноценное трехразовое питание; кислородное оборудование; обучение с сертификатом; план тренировок и значок «Альпинист РФ».

ВМЕСТО 12 НЕДЕЛЬ НА ПОДГОТОВКУ ТРИ ДНЯ

Мы стали бронировать тур, запланированный на 1 октября. После этого представитель фирмы выслала нам план тренировок для начинающих.

В первые четыре недели он включает простейшие упражнения: приседания на стул, наклоны корпуса вперед, велосипед лежа. Поэтому напоминает больше зарядку для тех, кому противопоказаны серьезные физические нагрузки.

С пятой недели их заменили обычные приседания, отжимания с колен и носков, «лодочка», скручивания, зашагивание и «скалолаз». К каждому упражнению прикладывается видео-инструкция.

Потом в плане появились выпады, планка и получасовой бег. Вся подготовка к восхождению на Эльбрус рассчитана на 12 недель. Но у нас в распоряжении всего лишь три дня. Этот факт никак не учитывается. И консультанту, как нам показалось, было вообще все равно, насколько клиент тренированный.

СВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОЦЕНИВАЙТЕ САМИ

Медицинских справок у желающих совершить штурм Эльбруса никто не потребовал.

Представитель фирмы, которая оформляла нам места в тур, только поинтересовалась: есть ли у кого-то из участников нашей группы хронические заболевания сердца и легких. Мы ответили, что один человек переболел коронавирусом, но вроде не жалуется ни на что. И сразу спросили, нужны ли какие-то в таком случае выписки от врачей.

Консультант любезно ответила:

- Официально - нет. Главное, чтобы самочувствие было хорошим.

Из документов попросили взять с собой паспорт, ксерокопию паспорта, водительские права (если есть, чтобы оставить в качестве залога в пункте проката), страховку для альпинизма (пообещали помочь оформить после оплаты тура) и распечатанный заполненный договор с подписью.

Больше всего поразило то, что из 20 возможных мест в группе занятыми оказались 15. То есть людей вообще не испугал тот факт, что они пойдут на Эльбрус тем же путем, где несколько дней назад погибли пять таких же как они туристов.

А еще возрастные ограничения. Самостоятельно в поход могут идти все, кому больше 18 лет и меньше 69-ти. Разрешается и детям, если их будут сопровождать взрослые.

КОММЕНТАРИЙ ПРОКУРАТУРЫ

У прокуратуры Кабардино-Балкарии мы спросили, не введено ли каких-то ограничений в отношении организаторов восхождений уже сейчас, чтобы избежать повторения трагедии. Ведь власти республики пока лишь планируют ужесточить правила походов на Эльбрус, в том числе на законодательном уровне.

- Пока проверка туристической фирмы не будет завершена, ничего предпринять не можем. Если установят чью-то вину, и в чем она заключается, только после этого... - ответила представитель надзорного ведомства.

Пока же одни ради заработка, а другие из желания испытать экстремальные ощущения продолжают взбираться на вершину Эльбруса, несмотря ни на что...

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