Спасатели спустили с Эльбруса тела трех альпинистов

Специалисты работали в тяжелых условиях Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Спасателям удалось забрать тела трех погибших на седле Эльбруса в ночь на 24 сентября. Сейчас тела транспортируют на поляну Азау, где их передадут сотрудникам Следственного комитета России.

- Искренние соболезнования родным и близким погибших! – написали спасатели на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что спускать тела, которые оставались на высоте 5300 метров, планировалось еще утром 24 сентября. Но неблагоприятные погодные условия не позволяли сделать этого. Спасатели отмечали, что в горах идет сильный снег, бушует штормовой ветер, видимость не превышает пары метров.

Проводить транспортировку погибших в таких условиях, значит рисковать жизнями членов отряда.

А утром 26 сентября спасатели выдвинулись на Эльбрус для транспортировки тел. Подъем осложнялся порывистым ветром и низкой температурой. Было задействовано 22 человека личного состава Эльбрусского ВПСО МЧС России.

Напомним, 23 сентября 2021 года группа из 19 альпинистов начала восхождение на Эльбрус. После ухудшения погоды туристы запросили помощь спасателей. Тур шел под руководством старших инструкторов Ильи Чуйкова и Антона Никифорова.

Во время спуска погибли пять человек. По предварительным данным, причиной гибели альпинистов стало переохлаждение.

Всего после неудачного покорения Эльбруса было госпитализировано 11 человек. 26 сентября выписали трех пациентов. На данный момент в Республиканской больнице Нальчика остаются 4 человека. По словам медиков, чувствуют себя хорошо, динамика положительная.

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