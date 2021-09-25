После трагедии с пятью погибшими власти Кабардино-Балкарии ужесточат правила восхождения на Эльбрус

Группу туристов на высоте больше 5 тысяч метров застала врасплох непогода. Не все вернулись в лагерь живыми...

После неудачного покорения Эльбруса, при котором погибли 5 туристов, власти Кабардино-Балкарии стали рассматривать варианты ужесточения требований для восхождения. Во время встречи с поисково-спасательной службой МЧС России в Терсколе глава республики Казбек Коков поблагодарил команду за отвагу и труд. И провел совещание, посвященное обсуждению причин трагедии на Эльбрусе и возможным предупредительным мерам.

- Провел совещание, на котором обсудили возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов в условиях высокогорья, - сообщил глава Кабардино-Балкарии. - Поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений.

Кроме того, в ГУ МЧС по КБР предложили провести государственную аттестацию фирм, которые занимаются организацией туристических походов в горы.

Уставшие, но счастливые

Напомним, что 23 сентября группу из 16 туристов и 4 гидов на высоте больше 5 тысяч метров настиг сильнейший буран. Тур шел под руководством старших инструкторов Ильи Чуйкова и Антона Никифорова. Примерно к 10 часам команда поднялась на плато, когда одной из участниц штурма стало плохо. Гиды приняли решение спустить ее на Седловину.

Другая часть группы продолжила путь к вершине, несмотря на усиливающийся ветер и предупреждение спасателей о грядущем шторме. Вскоре давление упало и разбушевалась невиданная метель, из-за которой видимость снизилась до одного метра.

Один из чудом выживших

Через час после спуска девушка на Седловине умерла на руках инструктора. Он до 15:00 часов пытался связаться со спасателями и ратраком в штурмовом лагере. Не получив ответа, принял решение начать спуск самостоятельно. Этот же гид сообщил о трагедии координатору тура Елене Алимовой. Она же является женой директора фирмы и старшего гида в одном лице. Алимова созвонилась с дежурным МЧС. Началась подготовка к поисково-спасательной операции.

Спасенные туристы получают всю необходимую медицинскую помощь

Оставшиеся на вершине инструкторы разделили группу на «медленных» и «быстрых». Начали спускать людей в общей связке, чего делать ни в коем случае нельзя было, как сказал «КП-Ставрополь» проводник с 15-летним опытом восхождения на Эльбрус. В результате произошел срыв и один турист сломал ногу. Движение еще более замедлилось. На тропе скончались от переохлаждения еще двое. Позже столько же туристов потеряли сознание. Спасатели сумели транспортировать их до станции Гарабаши на высоте 3900 метров. Не приходя в сознание, оба также погибли.

Тела трех туристов на высоте 5300 метров все еще не могут спустить из-за плохой погоды. Расследуется уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Известно, что по условиям тура за туристов никто фактически не нес ответственности. Это было прописано в условиях договора с организатором восхождения. Никаких медицинских справок или сертификатов не требовали. По закону, они и не нужны, чтобы отправиться в смертельно опасное путешествие.

Всего после неудачного покорения Эльбруса было госпитализировано 11 человек. Четверых уже выписали. Семеро остаются в Республиканской больнице Нальчика с обморожениями и ушибами.

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