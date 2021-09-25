Еще двух альпинистов после неудачного покорения Эльбруса выписали из больницы

По последней информации от министерства здравоохранения Кабардино-Балкарии, в Республиканской клинической больнице остаются семь альпинистов, получивших ушибы и обморожение при неудачном восхождении на Эльбрус. Еще двоих выписали из больницы. Всего - четыре туриста покинули медицинское учреждение.

И, как ранее писала "КП-Ставрополь", еще пара человек была переведена из реанимации в обычные палаты. Отметим, что состояние всех госпитализированных альпинистов оценивается как удовлетворительное. Их жизням ничего угрожает.

Тем временем продолжается расследование уголовного дела по факту гибели 5 участников этого восхождения. Организатора тура подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. При этом, как нам удалось выяснить накануне, туристы прекрасно понимали, что ответственность за них, по сути, никто не несет. Об этом было сказано в договоре. Подробнее читайте в материале "КП".