Из больницы выписали двух туристов, пострадавших при восхождении на Эльбрус

В Кабардино-Балкарии выписали из больницы двух туристов, ставших участниками рокового восхождения на Эльбрус, при котором погибли пять человек.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики, еще двое пострадавших альпинистов, находившиеся ранее в реанимационном отделении, переведены в обычные палаты. Их жизням ничего не угрожает. В настоящее время в РКБ в Нальчике остаются на лечении девять человек. Состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

- Альпинисту из Санкт-Петербурга проведена операция на голени, он чувствует себя хорошо. С пострадавшими занимались психологи МЧС и наш психолог. Все пациенты стабильные, разговаривают, - отмечает главный врач Республиканской клинической больницы Мурат Муков.

Напомним, что группу альпинистов настиг буран на высоте больше 5 тысяч метров 23 сентября. Ночью 24 числа проходила поисково-спасательная операция. К сожалению, выжили 14 человек из 20-ти. Из них 11 попали в больницу с ушибами и сильным обморожением. Следственный комитет расследует дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.