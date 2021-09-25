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Происшествия25 сентября 2021 13:43

Тела погибших на Эльбрусе туристов спустят 26 сентября

Они остаются на высоте 5300 метров, куда из-за плохих погодных условий спасатели пока не могут добраться
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Операция по транспортировке тел трех погибших на Эльбрусе туристов пройдет 26 сентября. Об этом сообщает представитель Эльбрусского высокогорного спасательного отряда, чья команда занималась вызволением выживших альпинистов 23-24 сентября.

Спускать тела, которые остаются на высоте 5300 метров, планировалось еще в пятницу утром. Но неблагоприятные погодные условия не позволяют сделать этого до сих пор. Спасатели отмечают, что в горах идет сильный снег, бушует штормовой ветер, видимость не превышает пары метров. Проводить транспортировку погибших в таких условиях, значит рисковать жизнями членов отряда.

Ожидается улучшение погоды в ближайшие сутки. Восхождение в настоящий момент запланировано на воскресенье.

Напомним, что из 11-ти госпитализированных альпинистов двоих выписали, еще двоих перевели из реанимации в обычные палаты. Роковой туристический штурм Эльбруса унес 5 жизней.