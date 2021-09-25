Тела погибших на Эльбрусе туристов спустят 26 сентября

Операция по транспортировке тел трех погибших на Эльбрусе туристов пройдет 26 сентября. Об этом сообщает представитель Эльбрусского высокогорного спасательного отряда, чья команда занималась вызволением выживших альпинистов 23-24 сентября.

Спускать тела, которые остаются на высоте 5300 метров, планировалось еще в пятницу утром. Но неблагоприятные погодные условия не позволяют сделать этого до сих пор. Спасатели отмечают, что в горах идет сильный снег, бушует штормовой ветер, видимость не превышает пары метров. Проводить транспортировку погибших в таких условиях, значит рисковать жизнями членов отряда.

Ожидается улучшение погоды в ближайшие сутки. Восхождение в настоящий момент запланировано на воскресенье.

Напомним, что из 11-ти госпитализированных альпинистов двоих выписали, еще двоих перевели из реанимации в обычные палаты. Роковой туристический штурм Эльбруса унес 5 жизней.