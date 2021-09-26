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Происшествия26 сентября 2021 12:25

Еще трех пострадавших на Эльбрусе туристов выписали из больницы

В медучреждении остались четверо
Ася АСРЯНАся АСРЯН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Оставшиеся пациенты находятся в ожоговом отделении

Оставшиеся пациенты находятся в ожоговом отделении

Фото: Александр БОЙКО

Еще трех пострадавших во время восхождения на Эльбрус туристов выписали из медучреждения.

На сегодняшний день в больнице остаются четверо пострадавших. Эти пациенты находятся в ожоговом отделении. По словам медиков, чувствуют себя хорошо, динамика положительная.

Напомним, что также 26 сентября спасатели выдвинулись на Эльбрус для транспортировки тел погибших в ночь на 24 сентября, которые находятся на седле. Об этом «КП-Ставрополь» сообщили в Эльбрусском ВПСО МЧС России.

Подъем осложняется порывистым ветром и низкой температурой. Как рассказали в ведомстве, задействовано 22 человека личного состава Эльбрусского ВПСО МЧС России.

Спасатели выдвинулись на Эльбрус для транспортировки тел погибших

Тем временем после трагедии с пятью погибшими власти Кабардино-Балкарии ужесточат правила восхождения на Эльбрус. Так, в ГУ МЧС по КБР предложили провести государственную аттестацию фирм, которые занимаются организацией туристических походов в горы.

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