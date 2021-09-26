Задействовано 22 человека личного состава Эльбрусского ВПСО МЧС России

Спасатели выдвинулись на Эльбрус для транспортировки тел погибших в ночь с 23 на 24 сентября, которые находятся на седле. Об этом «КП-Ставрополь» сообщили в Эльбрусском ВПСО МЧС России.

Подъем осложняется порывистым ветром и низкой температурой. Как рассказали в ведомстве, задействовано 22 человека личного состава Эльбрусского ВПСО МЧС России.

Ранее МЧС сообщило о переносе операции по спуску с Эльбруса тел трех погибших при восхождении альпинистов. В пятницу ведомство сообщало, что из-за непогоды провести работы не удастся до субботы.

Напомним, что 23 сентября группу из 16 туристов и 4 гидов на высоте больше 5 тысяч метров настиг сильнейший буран. Тур шел под руководством старших инструкторов Ильи Чуйкова и Антона Никифорова. Примерно к 10 часам команда поднялась на плато, когда одной из участниц штурма стало плохо. Гиды приняли решение спустить ее на Седловину.

Другая часть группы продолжила путь к вершине, несмотря на усиливающийся ветер и предупреждение спасателей о грядущем шторме. Давление упало и разбушевалась невиданная метель, из-за которой видимость снизилась до одного метра.

Через час после спуска девушка на Седловине умерла на руках инструктора.

Он пытался связаться со спасателями и ратраком в штурмовом лагере. Не получив ответа, принял решение начать спуск самостоятельно.

Всего после неудачного покорения Эльбруса было госпитализировано 11 человек. Четверых уже выписали. Семеро остаются в Республиканской больнице Нальчика с обморожениями и ушибами.

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