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Происшествия26 сентября 2021 12:00

Спасатели выдвинулись на Эльбрус для транспортировки тел погибших

Подъем осложняется порывистым ветром и низкой температурой
Ася АСРЯНАся АСРЯН
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Задействовано 22 человека личного состава Эльбрусского ВПСО МЧС России

Задействовано 22 человека личного состава Эльбрусского ВПСО МЧС России

Спасатели выдвинулись на Эльбрус для транспортировки тел погибших в ночь с 23 на 24 сентября, которые находятся на седле. Об этом «КП-Ставрополь» сообщили в Эльбрусском ВПСО МЧС России.

Подъем осложняется порывистым ветром и низкой температурой. Как рассказали в ведомстве, задействовано 22 человека личного состава Эльбрусского ВПСО МЧС России.

Ранее МЧС сообщило о переносе операции по спуску с Эльбруса тел трех погибших при восхождении альпинистов. В пятницу ведомство сообщало, что из-за непогоды провести работы не удастся до субботы.

Спасатели выдвинулись на Эльбрус для транспортировки тел погибших

Напомним, что 23 сентября группу из 16 туристов и 4 гидов на высоте больше 5 тысяч метров настиг сильнейший буран. Тур шел под руководством старших инструкторов Ильи Чуйкова и Антона Никифорова. Примерно к 10 часам команда поднялась на плато, когда одной из участниц штурма стало плохо. Гиды приняли решение спустить ее на Седловину.

Другая часть группы продолжила путь к вершине, несмотря на усиливающийся ветер и предупреждение спасателей о грядущем шторме. Давление упало и разбушевалась невиданная метель, из-за которой видимость снизилась до одного метра.

Через час после спуска девушка на Седловине умерла на руках инструктора.

Он пытался связаться со спасателями и ратраком в штурмовом лагере. Не получив ответа, принял решение начать спуск самостоятельно.

Всего после неудачного покорения Эльбруса было госпитализировано 11 человек. Четверых уже выписали. Семеро остаются в Республиканской больнице Нальчика с обморожениями и ушибами.

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