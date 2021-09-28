Арестован организатор трагического восхождения на Эльбрус

Под флагами его турагентства и в сопровождении нанятых им гидов группа из 16 туристов совершила трагическое восхождение на Эльбрус

Директор частной фирмы «Elbrus.guide» Денис Алимов арестован на месяц и 28 суток, сообщает СКР Кабардино-Балкарии.

Под флагами его турагентства и в сопровождении нанятых им гидов группа из 16 туристов совершила восхождение на Эльбрус 23 сентября вопреки неблагоприятным прогнозам синоптиков и предупреждениям спасателей.

Восхождение на Эльбрус индивидуальный предприниматель организовывает давно. Фото: elbrus.guide

Ошибка в расчетах времени «погодного окна», допущенная Алимовым, стоила пяти туристам жизни. Накануне он написал явку с повинной и дал подробные признательные показания на этой счет.

Все думали, что сайт погоды выдает ошибку

Заметим, что «Elbrus.guide» - это ИП, открытое в Ленинградской области (поселок Мурино) в 2019 году на имя старшего гида и директора в одном лице Дениса Алимова.

Денис Алимов, организатор рокового тура. Фото: Вконтакте

При этом сама компания указывала, что успешно работает больше 10-лет. Либо речь идет о стаже инструкторов (там действительно работают гиды с большим опытом), либо раньше фирма была оформлена на другое юридическое лицо.

Школьный учитель, художник, онколог: погибшим туристам не было и 40 лет...

В интервью «КП-Ставрополь» 24 сентября утром, сразу после неудачного восхождения, сам Алимов подробно рассказал хронологию событий.

Напомним, что по факту гибели пяти человек расследуется уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Власти Кабардино-Балкарии после случившегося сообщили о проработке жестких мер контроля за частными организаторами туров в горы. В том числе на законодательном уровне.

Пока же абсолютно неподготовленных туристов продолжают водить на Эльбрус, не требуя ни сертификатов о подготовке, ни медицинских справок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По следам мертвецов: несмотря на трагедию на Эльбрусе, в новых тургруппах почти нет свободных мест

Корреспондент «КП» забронировал поход на 1 октября 2021 года. Требования к участникам тура так никто и не ужесточил (подробнее)