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Происшествия28 сентября 2021 15:50

Арестован организатор трагического восхождения на Эльбрус

Бизнесмен Денис Алимов заключен под стражу на месяц и 28 суток
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Под флагами его турагентства и в сопровождении нанятых им гидов группа из 16 туристов совершила трагическое восхождение на Эльбрус

Под флагами его турагентства и в сопровождении нанятых им гидов группа из 16 туристов совершила трагическое восхождение на Эльбрус

Директор частной фирмы «Elbrus.guide» Денис Алимов арестован на месяц и 28 суток, сообщает СКР Кабардино-Балкарии.

Под флагами его турагентства и в сопровождении нанятых им гидов группа из 16 туристов совершила восхождение на Эльбрус 23 сентября вопреки неблагоприятным прогнозам синоптиков и предупреждениям спасателей.

Восхождение на Эльбрус индивидуальный предприниматель организовывает давно. Фото: elbrus.guide

Восхождение на Эльбрус индивидуальный предприниматель организовывает давно. Фото: elbrus.guide

Ошибка в расчетах времени «погодного окна», допущенная Алимовым, стоила пяти туристам жизни. Накануне он написал явку с повинной и дал подробные признательные показания на этой счет.

Все думали, что сайт погоды выдает ошибку

Все думали, что сайт погоды выдает ошибку

Заметим, что «Elbrus.guide» - это ИП, открытое в Ленинградской области (поселок Мурино) в 2019 году на имя старшего гида и директора в одном лице Дениса Алимова.

Денис Алимов, организатор рокового тура. Фото: Вконтакте

Денис Алимов, организатор рокового тура. Фото: Вконтакте

При этом сама компания указывала, что успешно работает больше 10-лет. Либо речь идет о стаже инструкторов (там действительно работают гиды с большим опытом), либо раньше фирма была оформлена на другое юридическое лицо.

Школьный учитель, художник, онколог: погибшим туристам не было и 40 лет...

Школьный учитель, художник, онколог: погибшим туристам не было и 40 лет...

В интервью «КП-Ставрополь» 24 сентября утром, сразу после неудачного восхождения, сам Алимов подробно рассказал хронологию событий.

Спасение застрявших на Эльбрусе альпинистов
Видео: Эльбрусский ВПСО МЧС России

Напомним, что по факту гибели пяти человек расследуется уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Власти Кабардино-Балкарии после случившегося сообщили о проработке жестких мер контроля за частными организаторами туров в горы. В том числе на законодательном уровне.

Пока же абсолютно неподготовленных туристов продолжают водить на Эльбрус, не требуя ни сертификатов о подготовке, ни медицинских справок.

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