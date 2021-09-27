«Таких цифр снега никогда не видел»: о непогоде на Эльбрусе знали за четыре дня до трагедии, но не поверили прогнозу

Организаторы туров не несут ответственность за жизни туристов в горах. Фото: "Эльбрус Гайд".

Причины страшной трагедии на Эльбрусе 23 сентября 2021 года пытаются понять как следственные органы, так и сотни опытных туристов, не раз побывавших на вершинах.

В тот роковой день группа туристов из 16 человек в сопровождении 4 гидов частной компании «Elbrus.Guide» выдвинулась к вершине. В пути их застал ураган: ветер превышал отметку в 75 метров в секунду при морозе в минус 20 градусов. Плотность снегопада снизила видимость до метра. В результате ЧП погибли пять туристов, еще 11 человек с серьезным обморожением лиц и конечностей были доставлены в больницу.

Спасательная операция длилась более шести часов. На выручку попавшим в беду покорителям вершин пришли не только спасатели-профессионалы Эльбрусского ВПСО МЧС России, но и другие туристы, которые не отважились в этот день пойти на штурм Эльбруса. Тела погибших туристов спустили со склона лишь спустя трое суток - 26 сентября 2021 года, транспортировку обеспечила команда из 22 специалистов.

В эксклюзивном интервью с «КП-Северный Кавказ» утром 24 сентября организатор восхождения Денис Алимов утверждал, что день для штурма был подобран специально: мол, прогноз обещал на 23 сентября «погодное окно» и погода испортилась внезапно.

Денис Алимов, организатор рокового тура. Фото: Вконтакте

- Было погодное окно, - рассказывал Алимов. - Не идеальное, не самое лучшее, но это был единственный вариант на ближайшие пять дней. Поэтому решение выходить именно в таком временном интервале было принято верно. Так выходили и другие команды, не только наша.

После задержания Алимов все же признал, что ошибся.

Погода в горах действительно может меняться стремительно и, как правило, редко в сторону улучшения. Тем не менее, о том, что 23 сентября будет ураган, было известно заранее. Об этом говорят другие туристы, ожидающие то самое «окно» для штурма.

Неблагоприятный прогноз на этот день был известен минимум за пять дней до трагедии, но то, какие цифры показывал популярный сервис, заставило сомневаться даже бывалых альпинистов.

По словам художника из Белоруссии Виктора Чайки, который долгие годы увлекается альпинизмом и пишет картины в горах, все думали, что сайт погоды выдает ошибку, так как таких цифр снега лично он не видел никогда. Скрин той самой «ошибки» он сохранил и опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

- Для тех, кто в теме. Прогноз в 18 часов вечера 22-го сентября по вершине Эльбруса. Про «окно». А также скрин с маунтин-форкаста (сайт со специальными прогнозами погоды в горах по всему миру с указанием до 8 различных высот - Прим.) 18 сентября по вершине на планируемый день восхождения 23 сентября. Таких цифр снега я никогда не видел, - написал Виктор Чайка. - Мы думали, что это какая-то ошибка. Но оказалось - нет...

Таких цифр даже опытные альпинисты никогда не видели

Все думали, что сайт погоды выдает ошибку

На тот день, судя по скрину прогноза, «цифры снега» и впрямь выглядели странновато. Судите сами, на 21 и 22 сентября прогнозировалось от минимальных 3 сантиметров снега до максимальных 20 сантиметров. А в прогнозе на 23 сентября прописано 52 сантиметра снега и ветер до 85 км/ч (около 25 м/с).

Не исключено, что организаторы трагического восхождения тоже не поверили прогнозу и посчитали цифры ошибочными, понадеялись на русский «авось», не оценили риски и выдвинулись на маршрут. Как никак - это их работа, а значит и доход. Только на этом туре компания заработала минимум 700 тысяч рублей.

Многочисленные туристы из других групп, чьи гиды приняли решение не выдвигаться в путь к вершине 23 сентября 2021 года, до сих пор благодарят своих проводников в соцсетях.

- Дима сказал свое категоричное «НЕТ» на счет штурма вершины в ту роковую ночь, некоторые участники очень хотели рискнуть, хоть чуть-чуть, хоть сколько пройдем, пролезем в маленькую форточку, но шанса не дали, за что огромное спасибо нашим гидам, - написала на своей странице одна из туристок, так и не увидевшая вершину. - И все с недовольными лицами поехали вниз.

Остановиться в считанных метрах от вершины - обидно. Но жизнь дороже. Фото: Instagram

Она же под одним из своих снимков с Эльбруса написала: «Хороший альпинист - живой альпинист, который во время развернулся».

По факту гибели туристов возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц», задержан старший гид компании Денис Алимов.

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