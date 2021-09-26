"На гибель согласен": как проводники снимают с туристов деньги, а с себя ответственность

Как считает заместитель начальника отряда МЧС Альберт Хаджиев, командовавший спасательной операцией 23 сентября, главной ошибкой гидов было решение идти «на грозу». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 сентября при восхождении на Эльбрус (5642 метра над уровнем моря, включён в список высочайших вершин частей света «Семь вершин») погибли пятеро туристов, среди которых учитель, врач, юрист, художник, мать-одиночка... Всем им не было и 40 лет. Они замерзли во время сильнейшей снежной бури, когда ветер был выше 30 метров в секунду, а мороз - 25 градусов. При таком ветре мороз в -25 ощущается, как -45, а то и -50!

Еще 15 человек спасатели эвакуировали глубокой ночью. Семеро до сих пор находятся в больнице с сильными обморожениями. Почему погибли эти люди? Почему их повели на вершину, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды? Как контролируется работа фирм, которые водят туристов в горы?

«КТО-ТО ПОШЕЛ НАВЕРХ ЗА ДЕНЬГАМИ»

Каждый год Эльбрус забирает до 30 жизней, но такой одновременной массовой гибели не было с 2005 года – тогда на хребте замерзли 11 человек. Как считает заместитель начальника отряда МЧС Альберт Хаджиев, командовавший спасательной операцией 23 сентября, главной ошибкой гидов было решение идти «на грозу».

- В тот день был плохой прогноз погоды, мы всех предупреждали. Другие группы отказались от походов, а эта пошла. Кто-то, видимо, за адреналином, а кто-то - за деньгами, - говорит Хаджиев.

На вершину 16 туристов повели инструкторы Илья Чуйков, Антон Никифоров и их помощники Таулан Кипкеев и Игорь Даньков. Многие в группе были новичками. Еще три человека в последний момент благоразумно отказались от рискованного восхождения, испугавшись прогноза погоды, иначе жертв могло быть больше.

Но остальные решили, что успеют проскочить в «погодное окно».

Теперь проводники разводят руками: мол, делали, что могли, но «небывалый шторм» налетел раньше, чем его ждали. Один из участников сломал ногу, это затормозило спуск, да и давление резко упало, что «добило» людей. В общем, капризы погоды, коварство гор и роковое стечение обстоятельств?

Но такие объяснения вызвали массу вопросов у опытных альпинистов: реанимировал ли инструктор девушку, потерявшую сознание при спуске с вершины, были ли у него с собой вообще медикаменты и кислород, чтобы ее спасти? Почему спасателям так поздно сообщили о ЧП, не работал спутниковый телефон? Почему гид, спустившийся в седловину с заболевшей девушкой, ждал четыре часа подхода группы, а не связался с ней по рации? Были ли у гидов вообще рации и навигаторы?

Ответы на эти вопросы теперь ищет и следствие – возбуждено уголовное дело за оказание услуг, повлекших смерть двух и более людей.

«НА ТРАВМЫ И ГИБЕЛЬ СОГЛАСЕН»

На сайте организатора злосчастного восхождения, которое проводил турклуб «Elbrus guide» (ИП Алимов Денис Васильевич), ответов нет – только открыто декларируемая безответственность.

Прямо в соглашении, которое подписывает клиент перед восхождением, написано: «Свой личный ущерб вы принимаете на свой страх и риск и отказываетесь от судебного преследования организаторов. Понимаете и соглашаетесь, что ваше нахождение на высоте более 3000 метров может привести к травме или гибели, однако риски и опасности могут быть вызваны вашей личной небрежностью, низкой физподготовкой, а также силами природы».

За 38 тысяч рублей (а всего ИП заработал с этого похода не меньше 700 тысяч) участнику обещали заселение в гостиницу в Терсколе (село у подножия горы на высоте 2,3 км), размещение в теплом приюте на высоте 3,9 км, акклиматизацию и обучение азам альпинизма, снаряжение группы (веревки, буры, GPS-навигатор и спутниковый телефон у гида-лидера). В финале - вручение свидетельств о восхождении - бумажки с печатью о том, что, мол, «здесь был Вася». Комплект. Но в нем не хватает пустяка - гарантии безопасности.

«Эльбрус для новичков», «риск для вашей жизни - минимальный», «самое комфортное и доступное восхождение. 90% наших участников восходят на западную вершину (5642м)», - сулил клиентам сайт турклуба «Elbrus. guide».

- Эта реклама создает ложное ощущение безопасности от Эльбруса, этакой прогулки на свежем воздухе. Люди не осознают в полной мере, что их может ждать, - рассуждает Альберт Хаджиев. - А риск не минимальный, а высокий. Никакая акклиматизация, тем более ускоренная, проходящая в спокойных погодных условиях, не даст гарантий, что человеку не станет плохо, когда эти условия станут экстремальными. А на Эльбрусе они наступают стремительно, особенно в сентябре. То, что группа была в пути сутки, выбилась из графика, говорит о ее недостаточной физической готовности, проблемах со здоровьем многих участников.

Кто-то искренне радовался, что спасся, а у кого-то шок и ужас прошли не сразу. Фото: ГУ МЧС по КБР

ГИД ПЛАКАЛ И ГОВОРИЛ, ЧТО НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ

Подготовленность инструкторов клуба тоже вызывает у спасателей сомнения.

- Когда гид связался с нами по рации, он плакал и говорил, что не знает, что ему делать и куда идти. Мы его успокаивали, просили потерпеть, говорили, что группа за ними уже идет. Только тогда он успокоился, - описывает происходившее командир спасотряда АО «Курорт северного Кавказа «Эльбрус» Руслан Гулиев.

По мнению спасателя, проводников было слишком мало. Вести группу должны были минимум шесть гидов, а не четверо, тогда и шансы спасти тех, кто обессилел, были бы выше. С ним согласен и альпинист Андрей Антипов, не раз бывавший на Эльбрусе.

- По нормам, которую рекомендует Федерация альпинизма России, на одного гида должно приходиться три туриста. А в группах, с которыми поднимался я, периодически шла еще и пара сотрудников МЧС. Тут же, похоже, было желание сэкономить.

СКОЛЬЗКИЙ БИЗНЕС

Однако не только «Elbrus guide» зазывает туристов красивыми обещаниями – интернет буквально переполнен подобной «заманухой». С начала пандемии спрос на горы в России вырос. По оценкам работников турагентств, опрошенных «КП», на Кавказе - на 30-40 процентов. Энтузиасты экстремального туризма со всей России быстро переключились на коммерцию в горах, не требующую особых разрешений и лицензий.

Учредитель и директор «Elbrus guide» Алимов открыл свое предприятие в 2019 году. И не он один. Таких ИП, в чьих соглашениях прямым текстом прописано отсутствие ответственности за здоровье и жизнь клиента, - десятки. Кто проверяет эти «турклубы», чем подтверждена квалификация инструкторов? Спасатель Валерий Семенов из ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии отвечает: никто и ничем.

- К горным гидам такие же требования, как к обычным, то есть почти никаких, - говорит Валерий. - А они по идее должны получать лицензию, как врачи, и каждый год ее подтверждать, ведь от их решений напрямую зависит жизнь и здоровье людей. И их ответственность, в том числе уголовная, должна быть ужесточена. В закон о туризме недавно вписали, что есть профессия инструктора-проводника и что их компетенции должны проверять государственные органы. Однако пока не приняты подзаконные акты, которые четко определят порядок лицензирования, правовой вакуум останется. И им будут пользоваться недобросовестные предприниматели. Есть стандарты Федерации альпинизма России (ФАР) для горных инструкторов, но опять же кто им следует и кто это контролирует? Это же не закон. То же касается и рекомендаций ФАР по восхождениям. Они грамотные, но хорошо, если хотя бы половина проводников их вообще читала, не говоря уже - соблюдала.

По мнению Альберта Хаджиева, нужно расширять и полномочия МЧС, чтобы спасатели могли закрывать гору для восхождений в случае непогоды и возвращать группы. К примеру, во Франции на Монблане так действует горная полиция.

- Сейчас мы только ищем и спасаем, а хотелось бы иметь полномочия вернуть группу, если погода испортилась, - сетует он. — Еще нужно законодательно вводить обязательную регистрацию групп и строгий перечень требований к экипировке и снаряжению, в частности, средствам связи.

Эксперты, опрошенные «КП», уверены: проверять здоровье туристов должны прямо на месте перед каждым восхождением и трекингом (прогулка по горам со снаряжением. - Ред.), а страхование ответственности «покорителей вершин» сделать обязательным, чтобы за дорогие операции по спасению не расплачивались налогоплательщики. Сейчас же большинство идущих отказывается от страховок: дорого. В среднем такая страховка, называющаяся «спортивная», обходится в 5 тысяч рублей.

Люди в буквальном смысле оказывались внутри ледяного кокона. Фото: ГУ МЧС по КБР

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Самое поразительное, что желающих сделать селфи в стиле «Кавказ подо мною» на Эльбрусе по-прежнему хоть отбавляй. Instagram в следующие пару дней после трагедии, когда стихия еще не улеглась, оказался завален фотографиями покорителей Эльбруса, щурящихся от сильной метели. То есть найти проводников даже сейчас, после крупнейшего ЧП, все еще легко.

ХРОНИКА ЧП

- В 2 часа ночи 23 сентября группа, состоявшая из 16 туристов, двух инструкторов и двоих их помощников поднялась на ратраке (горном вездеходе) из поселка Терскол до скал Пастухова на южном склоне Эльбруса. Оттуда началось восхождение.

- Во время подъема одной из туристок стало плохо - она стала задыхаться из-за горной болезни (состояние, которое возникает на больших высотах вследствие недостаточного снабжения тканей кислородом и недостатка углекислого газа). Гиды решили срочно спускать ее вниз. Один из помощников ушел с женщиной вниз на седловину - к лагерю, однако по пути туда женщина умерла у него на руках.

- Основная группа пошла дальше. По словам одного из туристов, записавшего видео для Instagram, уже на высоте 4700 метров погода была плохой сильный ветер со снегом. Группа шла с большим трудом, однако гиды не приняли решения возвращаться. До вершины на высоту 5,6 км добрались к 10 часам утра. Не успели туристы сделать и пару селфи, как ветер стал ураганным, видимость упала до полуметра из-за мощной вьюги.

- Группа срочно начала спуск, во время которого произошел срыв связки нескольких участников, один из которых сломал ногу. Оказание ему помощи еще больше затормозило спуск.

- Инструкторы поняли, что идти в одном темпе все не могут. Новичков, терявших силы, надо было буквально вести под руки, а сломавшего ногу - нести. Тогда гиды приняли решение разделить туристов на «быстрых» и «медленных», чтобы не погибнуть всем разом. Быстрые ушли вперед, а медленные, окончательно обессилев, решили ждать спасения наверху. По словам участника «быстрой» группы, они сделали это на свой страх и риск. Навигаторы к тому моменту уже не работали из-за обледенения и окоченевших пальцев, ориентироваться приходилось только по вешкам - специальным столбикам с флажками, которые установлены спасателями вдоль тропы через каждые 15 метров. Да и те было трудно найти из-за пурги. Через несколько часов «быстрая» группа все-таки вышла на спасателей. А еще через пару часов, отряд МЧС добрался и до ждавшей наверху группы. К сожалению, там два человека уже умерли. Их было решено оставить и вернуться за телами позже. Еще двое туристов скончались во время последовавшего спуска.

- 11 человек госпитализировали, из них двое оказались в реанимации.

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