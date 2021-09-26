"Не могу идти в приют, мне надо на работу": альпинисты, спасенные на Эльбрусе, временно сошли с ума

Люди выжили чудом и получили тяжелые обморожения лица и конечностей. Фото: ГУ МЧС ПО КБР.

Туристов с вершины Эльбруса, попавших в снежный капкан из-за решения идти на штурм в непогоду, вытаскивали из беды не только горные спасатели, но и такие же альпинисты, отказавшиеся в тот роковой день от подъема, но бросившиеся на подмогу, как только узнали о терпящих бедствие товарищах. Среди них — участники мужского клуба «Опора» Евгений Мироненко, Янис Кайшев, Иван Григорьев, Василий Рахвалов и другие.

Участники клуба "Опора" помогали спасать попавших в беду товарищей, но сами в тот день отказались от восхождения. Фото: https://www.instagram.com/mironenko.en

Они находились на высоте 3800 метров в приюте Нацпарк и проходили акклиматизацию для дальнейшего выхода на скалы Пастухова и вершину Эльбруса. Но погода начала быстро портиться, сильно мело, а видимость практически отсутствовала. Поэтому ради безопасности выход группы был отложен гидом.

- Когда узнали, что на высоте ведутся спасательные работы, но пока безрезультатно, то после 22:00 наш гид Виктория Клименко с другими гидами отправились на высоту 5100 м на ратраке для поиска пропавших альпинистов, - рассказал подробности спасения его участник, член клуба «Опора» Евгений Мироненко у себя в Instagram. - Примерно в 23:30 пришел первый ратрак с 6 выжившими. Мы активно подключились к спасательной операции, взяли на себя транспортировку людей в домики, там их отогревали, переодевали в сухую одежду, отпаивали теплым чаем, заматывали в одеяла, чтоб хоть как-то согреть. На улице был сильный ветер, что усложняло ситуацию. Когда я вел под руки одного мужчину, он сказал, что ему нужно ехать на работу, и он не может идти с нами, пришлось объяснить, что после домика мы отвезем его на работу и все будет хорошо. После каждого такого разговора самому было не по себе, пробегали мурашки по коже.

Спасенных отпаивали чаем и успокаивали. Люди находились в шоковом состоянии. Фото: https://www.instagram.com/mironenko.en

Позже один из гидов, спускавший вниз девушку, которой стало плохо, также признался, что слышал голоса своих товарищей, крики и даже пытался докричаться до них в ответ, хотя был один (к тому моменту девушка скончалась у него на руках). И только через какое-то время понял, что это были слуховые галлюцинации.

- Это явление известно в психиатрии как «высотный психоз», и он с большой, но не стопроцентной, вероятностью является следствием так называемой «горной болезни», - комментирует «КП» врач-психиатр Вячеслав Андрейченко. - Я в своей практике не сталкивался, но читал про это. Впервые такую форму психоза выявили австрийские врачи, которые исследовали рассказы альпинистов. Те признавались, что на высоте встречали незнакомых им людей и общались с ними, жаловались им на холод, например. Кто-то слышал голоса, шум машин и даже «музыку звезд». Кому-то начинало казаться, что он идет не на вершину, а к себе домой и даже видит уже знакомые очертания холмов возле дома, кому-то — что он идет на работу. Все это следствие гипоксии, то есть кислородного голодания, а иногда и отека мозга, развивающегося на большой высоте. Как правило, «высотный психоз» начинается у людей при длительном нахождении на высоте больше 4 тысяч метров над уровнем моря. И обычно сразу полностью исчезает после спуска и отдыха человека. Точные причины его до сих пор не исследованы до конца, однако что это существует — факт. В том числе поэтому одиночные походы в горы почти не практикуются. На высоте человек может впасть в такое неадекватное состояние, потерять ориентацию, слышать «голоса проводников», уйти с маршрута и замерзнуть или упасть со скалы. Врачи уверены, что какое-то количество несчастных случаев с альпинистами возникает именно по этой причине.

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