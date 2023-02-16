Кадры с места автокатастрофы. Фото: МВД Краснодарского края.

На заснеженной трассе под Армавиром днем 13 февраля произошла страшная авария в которой погибли три человека из Пятигорска: актер массовых сцен «Чебурашки» Андрей Беликов, фоторепортер Виктория Зотова и ее супруг Михаил.

Как погиб актер из Чебурашки Андрей Беликов

Компания возвращалась из Волгограда. Там Андрей Беликов участвовал в реконструкции одного из сражений Великой Отечественной войны. До дома им оставалось проехать чуть больше 150 километров. Недалеко от Армавира иномарку с пятигорчанами занесло. Машина вылетела на полосу встречного движения и врезалась в КамАЗ. Все, кто находились в легковушке, погибли на месте ДТП.

Фото: страница Андрея Беликова в соцсетях.

- Я никогда не думал, что напишу эти строки. Почему-то я был уверен, что умру раньше, чем напишу эти слова. <…> Мой вчерашний день завершился прискорбной новостью. В автокатастрофе погиб добрейший человек – один из самых, а может быть и самый человечный из всех, кого я когда-либо знал. <…> Он излучал свет и доброту. Он любил людей. Он любил искусство, которое создавал сам, и в создании которого окружающие его люди принимали участие. Он был талантлив и скромен. Это невосполнимая утрата для всего нашего региона КМВ, особенно для тех, кто его знал лично, искренне любил и уважал. Царствия тебе небесного, Андрей Беликов, - написал на своей странице в соцсети Андрей Гуров, экс-участник группы «Ласковый май».

Биография Андрея Беликова - что известно об актере из Пятигорска

Как говорят друзья Андрея Беликова, он был прирожденным и талантливым организатором, умел разрешать сложные ситуации, оставаясь честным и справедливым. Пятигорский бригадир актеров массовых сцен не пропускал ни одного фильма, снятого на КМВ. У актера остался единственный сын Ярослав.

Фото: страница Андрея Беликова в соцсетях.

Роли Андрея Беликова

В копилке его ролей: «Чебурашка», «Хождение по мукам», «Любовь без размера», «Шифр», «Алекс Лютый» и другие киноленты. Весной актер планировал съемки в новом сезоне «Шифра».

Прощание с Андреем Беликовым и супругами Михаилом и Викторией Зотовыми проходят 16 февраля в Пятигорске. Их похоронят на Квартальном (Краснослободском) кладбище курортного города.

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