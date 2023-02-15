На Эльбрусе лыжники провалились в трещину

На территории КБР зарегистрировано 132 лавиноопасных очага. Фото: Яна ЛИСИНА

В горах Кабардино-Балкарии у спасателей всегда немало работы. Ведь многие горнолыжники игнорируют просьбы не покидать пределы маркированных трасс и подвергают себя смертельной опасности, попадая в ледяные ловушки.

Эльбрусские спасатели 14 февраля в очередной раз вытащили райдеров из глубокой трещины. По словам специалистов, туристы катились с горы без гида, по местности, где катание не предусмотрено.

- Уважаемые жители и гости республики! Рекомендуем кататься только на размеченных, разрешённых трассах, - в очередной раз обратились к горнолыжникам сотрудники Эльбрусского ВПСО МЧС России.

Под публикацией с кадрами чудесного спасения лыжников, туристы и местные жители стали оставлять противоречивые комментарии. Кто-то остался недоволен безрассудным поведением фрирайдеров.

- Вот неугомонные! Ладно, себя не жалко, но почему другие должны их вытаскивать? - написала одна из подписчиц.

Кто-то, напротив, испугался за здоровье горе-лыжников.

- Господи! Хоть бы целы остались бы. Вот я и не люблю эти виды спорта, - написал другой интернет-пользователь.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В горах республик Северного Кавказа объявили штормовое предупреждение. Лавины грозят туристам в горах КБР, КЧР, Ингушетии, Дагестана и Северной Осетии. Штормовое предупреждение объявлено с 18:00 15 февраля до 18:00 16 февраля.

- Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20°. При крутизне более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде, - предупреждают в МЧС.

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