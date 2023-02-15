Вечный лидер чартов: рэпера Miyagi признали главным музыкальным романтиком России

Miyagi Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известный осетинский рэпер Miyagi и автор хитов "Самурай" и "Captain", он же Азамат Кудзаев, признан самым романтичным русскоязычным музыкантом. К такому выводу пришли аналитики "Дзен", изучавшие, как песни влияют на эмоции и с какими жанрами связаны страсть и любовь.

Азамат и его жена Илона. Фото: соцсети

В рейтинг также вышли Скриптонит, Баста, "Нервы" и "Би-2". Среди иностранцев самыми романтичными признали Ed Sheeran, George Michael и группу Scorpions. Это примерно соответствует жанровым предпочтениям людей, которые хотели романтики. Почти треть россиян (32%) считает поп-музыку самой подходящей для свиданий. А еще 22% опрошенных полагают, что романтическую атмосферу можно создать с помощью рэпа. Среди других жанров – классическая музыка (18%), джаз (10%) и электронная музыка (9%).

– Более половины (58%) опрошенных, которые были в отношениях или состоят в них, готовы слушать музыку, которая нравится партнеру, но не нравится им. 35% респондентов не будут ради партнера слушать то, что не нравится им, – отмечают авторы исследования, которое охватило более двух тысяч человек в возрасте от 18 до 34 лет.

Miyagi и Эндшпиль (он же Andy Panda, или Сослан Бурнацев) выступают в дуэте еще с 2015 года. И за более чем семь лет выпустили множество хитов, которые не выходят из чартов разных платформ. А самый успешный их клип на песню "I Got Love", выпущенная вместе с рэп-исполнителем Рем Дигга, собрал в YouTube более 750 млн просмотров.

Фрагмент клипа "I Got Love"

В начале 2023 года стали известно, что у Miyagi родился долгожданный сын, которого, как поговаривают поклонники, назвали Заратом – что с осетинского означает "золотой". Кроме того, Miyagi воспитывает дочку Самиру.

Первый ребенок музыканта трагически погиб. В сентябре 2017 года годовалый мальчик выпал из окна московской квартиры на девятом этаже. В результате несчастного случая малыш получил серьезные травмы – шансов выжить у него просто не было. После трагедии Азамат Кудзаев отказался от всех выступлений. Молчание рэпера длилось около года.