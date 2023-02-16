«Это что за цвет волос»: школьная линейка на Ставрополье закончилась скандалом

Три девочки отрицают, что их били или тягали за волосы Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 февраля в социальных сетях появилось обращение жителей Шпаковского округа Ставрополья, которые жаловались на жестокое обращение с детьми в школе №30. По словам авторов, накануне директор учреждения при всех унизила и побила четырех подростков: затаскали за волосы и нанесли увечия.

Недовольные уверяли, что сняли побои и готовы все предоставить. Кроме того, они якобы отправляли обращения с требованием уволить директора, который якобы часто проявляет жесткость по отношению к коллегам и школьникам.

После публикации делом заинтересовались органы власти. Одновременно в ситуации разбираются прокуратура, СУ СКР, полицейские и районный отдел образования. И уже сейчас есть первые результаты.

– Мы проводили опрос участников истории с согласия родителей. Факт избиения и таскания за волосы не подтвердился. Там проводилась линейка, на которой, возможно, на повышенных тонах директор говорила о неподобающем внешнем виде, а затем в качестве примера она вывела четырех девочек. Ей показалось, что так выглядеть [в школе] нельзя, что нужна школьная форма. Чтобы дети выглядели как школьники, а не как непонятно кто. Еще одной из девочек она слегка подкинула волосы и сказала: "Это что за цвет волос?" – сообщила журналистам Радио "Комсомольская правда" руководитель комитета образования Шпаковского округа Наталья Юркова.

Группа, которая должна разобраться в ситуации, продолжает работу. Правоохранители и чиновники опросили только трех девочек. По информации "КП-Ставрополь", полученной от источников, родители этих детей не заявляли о побоях.

– На сегодняшний день мы до сих пор не смогли поговорит с четвертым участником этого инцидента – с мамой, которая сняла побои. Но в заключении не подтверждается, что побои были нанесены именно в тот день директором, не описывается характер травм. [...] Я говорила с мамами девочек, спрашиваю, куда они направляли обращение с требованием уволить директора. Говорят, не обращались. А кто тогда обращался? Почему об этом написали? Я уже давно работаю в комитете, и за это время не было обращений с требованием уволить директора из какого-либо произвола, – рассказала Юркова.

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