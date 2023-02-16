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Общество16 февраля 2023 16:40

«Это что за цвет волос»: школьная линейка на Ставрополье закончилась скандалом

Комитет образования уточнил обстоятельства скандальной линейки на Ставрополье
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Три девочки отрицают, что их били или тягали за волосы

Три девочки отрицают, что их били или тягали за волосы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 февраля в социальных сетях появилось обращение жителей Шпаковского округа Ставрополья, которые жаловались на жестокое обращение с детьми в школе №30. По словам авторов, накануне директор учреждения при всех унизила и побила четырех подростков: затаскали за волосы и нанесли увечия.

Недовольные уверяли, что сняли побои и готовы все предоставить. Кроме того, они якобы отправляли обращения с требованием уволить директора, который якобы часто проявляет жесткость по отношению к коллегам и школьникам.

После публикации делом заинтересовались органы власти. Одновременно в ситуации разбираются прокуратура, СУ СКР, полицейские и районный отдел образования. И уже сейчас есть первые результаты.

– Мы проводили опрос участников истории с согласия родителей. Факт избиения и таскания за волосы не подтвердился. Там проводилась линейка, на которой, возможно, на повышенных тонах директор говорила о неподобающем внешнем виде, а затем в качестве примера она вывела четырех девочек. Ей показалось, что так выглядеть [в школе] нельзя, что нужна школьная форма. Чтобы дети выглядели как школьники, а не как непонятно кто. Еще одной из девочек она слегка подкинула волосы и сказала: "Это что за цвет волос?" – сообщила журналистам Радио "Комсомольская правда" руководитель комитета образования Шпаковского округа Наталья Юркова.

Группа, которая должна разобраться в ситуации, продолжает работу. Правоохранители и чиновники опросили только трех девочек. По информации "КП-Ставрополь", полученной от источников, родители этих детей не заявляли о побоях.

– На сегодняшний день мы до сих пор не смогли поговорит с четвертым участником этого инцидента – с мамой, которая сняла побои. Но в заключении не подтверждается, что побои были нанесены именно в тот день директором, не описывается характер травм. [...] Я говорила с мамами девочек, спрашиваю, куда они направляли обращение с требованием уволить директора. Говорят, не обращались. А кто тогда обращался? Почему об этом написали? Я уже давно работаю в комитете, и за это время не было обращений с требованием уволить директора из какого-либо произвола, – рассказала Юркова.

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