Заместитель командира батальона "Осетия" Виктор Жидаев. Фото: sergeymeniaylo

Во время выполнения боевых задач погиб заместитель командира батальона "Осетия" Виктор Жидаев. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Мужчину убили в столкновении с неприятелем, пока он прикрывал боевых товарищей, отметил политик.

– Я знал «Витоса» – таким был его позывной – лично. Встречались и здесь, в Осетии, и на передовой. Скромный, мужественный человек. Большой патриот, который с первых дней СВО добровольцем уехал защищать страну, – пишет Меняйло.

Биография Виктора Жидаева (Витоса), заместителя командира батальона "Осетия"

Виктор Жидаев выполняет боевые задачи с первых дней СВО на Украине, ушел на фронт добровольцем. За его плечами большой боевой опыт, отмечают его друзья.

За время службы замкомандира получил два ордена Мужества. А две недели назад Меняйло вручил ему одну из самых почитаемые в республике наград - медаль "Во славу Осетии".

- Он говорил, что война с нацистами – это его личная война, это продолжение дела его деда, который в 43-ем ушел на войну из Мизура. «Нам надо просто один раз вычистить эту заразу и жить дальше спокойно». Мы обязательно завершим начатое им! Потому что за нами – правда, а, значит, и победа будет за нами, - рассказывает о Жидаеве глава Северной Осетии.

Сегодня, 2 ноября, прошло похороны Виктора Жидаева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От преступника, угробившего истребитель, до Героя России: история жизни и подвига генерал-майора Канамата Боташева

В КЧР простились с героически погибшим на Украине 63-летним летчиком Канаматом Боташевым [подробности]