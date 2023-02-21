Как меня обокрали телефонные мошенники

Внезапный звонок «банковского работника» застал журналиста «КП» врасплох. Фото: Роман ЛАВРУХИН

ЗАВТРАК ЗА... 70 ТЫСЯЧ

Утро понедельника не предвещало беды. Я только что вышла с больничного и готовилась идти на работу. Переворачивая омлет, услышала телефонный звонок.

- Анфиса Викторовна, здравствуйте, вас беспокоит старший специалист банка (очень популярного. - Ред.), - раздался вкрадчивый женский голос. - На наш официальный сайт поступила заявка на кредит на ваше имя, в ней были указаны ваши паспортные данные. Вы оформляли заявку у нас на официальном сайте?

- Нет, не оформляла - пробормотала я.

- Анфиса Викторовна, вы не теряли свои документы? Мог ли кто-то из близких или знакомых оформить заявку? Кто еще мог узнать ваши персональные данные? Есть ли у вас подозрения, кто мог это сделать? Где вы в последнее время их указывали? - голос гипнотизировал меня похожими вопросами. Как я позже поняла, чтобы усыпить мою бдительность. Нечто похожее делают специалисты по нейролингвистическому программированию.

Получив ответы, женщина сообщила мне, что расценивает попытку взять кредит на мое имя как мошенническую схему и по регламенту обязана аннулировать поданное заявление.

- Что у тебя там такое? - спросил муж.

- Кто-то слил мои данные и теперь на мое имя оформляют кредит, - пролепетала я.

- Да это мошенники, клади трубку и давай завтракать! - сказал он, но я уже была во власти чар аферистки.

Услышав, что в разговор вклинился кто-то еще и я соскакиваю с крючка, голос в трубке начал убеждать меня, что звонок производится с официального номера банка и что я могу лично это проверить, пройдя по ссылке.

- Записывайте адрес, - повелел голос, и я покорно вбила в адресную строку продиктованное название.

Открывшаяся страница выглядела очень похожей на сайт моего банка, а телефон, с которого мне звонили, был там указан как один из официальных, так что сомнения закрались даже в голову мужа.

- То, что я вам скажу сейчас, очень важно, - теперь голос звучал требовательно и строго. - Чтобы не потерять деньги, необходимо временно заморозить ваш счет до проведения внутренней проверки. А чтобы вы могли пользоваться деньгами, надо открыть резервный счет, к которому будет привязана ваша карта. Продиктуйте мне номер вашей карты и CVC код безопасности на обратной стороне.

Я машинально назвала все. А потом трижды продиктовала присланный мне код из СМС, как под гипнозом. Голос сообщил, что теперь мои деньги - 70 000 - в безопасности.

И отключился. А я стояла и смотрела на экран телефона: мой банк сообщил, что все деньги я отправила неизвестным получателям.

«ТАКИХ, КАК ВЫ, ПО 10 В ДЕНЬ»

Позавтракав слезами, я пошла в полицию. Там мне дали два листа бумаги и образец заявления.

- Таких, как вы, у нас человек 10 в день. Кто-то не 70 тысяч, а 7 миллионов, бывает, переводит, - сотрудник дежурки не выглядел удивленным. По его словам, перспектив у таких уголовных дел особо нет. Эти разводилы используют левые телефонные номера и по традиции вообще часто «работают» из колоний.

Так и вышло.

Уголовное дело по моему заявлению возбудили, но через 30 дней пришел ответ, что оно приостановлено, потому что лицо, подлежащее привлечению к ответственности, установить не удалось. Смириться с потерей денег было непросто, но я утешила себя тем, что это хоть и дорогой, но полезный жизненный урок. Ну и завтрак, конечно, не слабый вышел. Главный вывод: больше никогда не буду отвечать на звонки с незнакомых номеров. Кстати, психологи уверяют, что этот вариант - самый верный.

- Не надо думать, что именно вас обмануть не получится. Человек в стрессе любую провокацию воспринимает эмоционально. Мошенники этим пользуются: загоняют в страх, в потрясение, жертва готова на многое, лишь бы поскорее тревожную ситуацию разрешить. Почему легко прощаются с миллионами? Потому что, накопив крупную сумму или взяв ее в кредит, человек не осознает в полной мере ее ценности, так как не использует ее в повседневной жизни, - говорит психолог Ангелина Савчук. Она же акцентирует: рекомендация лишь одна - просто кладите трубку, если слышите вкрадчивый или серьезный голос. А волнуетесь за денежки - позвоните напрямую в банк.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Звонок, начинающийся со слов «Вас беспокоит сотрудник банка...», должен сразу пресекаться, - советует начальник отдела информационно-телекоммуникационных технологий Управления угрозыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Ашигов. - Настоящий сотрудник банка никогда не попросит у вас номер карты. Если разговор все же состоялся, и вас обманули - нужно сразу обратиться в полицию. Заявление принимают всегда, даже если человек только подозревает мошеннические действия, полиция организует проверку. Уголовное дело могут возбудить даже в день подачи заявления, если будет собрана необходимая информация. А так - до 30 дней.

По статистике, сегодня каждое четвертое преступление совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это огромное количество краж, в масштабах России — миллиарды рублей в год. Раскрываемость таких преступлений зависит от скорости предоставления банками информации о передвижении денег и данных о держателях карт, на которые ушли деньги. А также от информации о владельцах номеров, с которых звонят мошенники, которую предоставляют сотовые операторы. Иногда это небыстрый процесс, осложняющий поиски злоумышленников.

ОФИЦИАЛЬНО

Банки могут ввести «период охлаждения»

В Центробанке рассказали, что кредитные учреждения могут обязать ввести «период охлаждения». Что это значит? Если клиент начнет переводить деньги на подозрительные счета, внесенные банками в специальную базу, то операцию на два дня приостановят. Предполагается, что за это время человек осмыслит ситуацию или обсудит с родными, и мошенники «останутся с носом». Разработан законопроект, возможно, его примут в ближайшее время.

Разведи-ка на «бабки» по-черному...

Перевела 5 млн рублей на «безопасный счет»

«К вашим счетам получили доступ неизвестные. Переведите деньги на безопасный счет, чтобы их сохранить». Казалось бы, избитый приемчик, но работает безотказно. Буквально на днях 39-летняя фельдшер из Иркутской области отдала лжеправоохранителям и лжебанкирам почти 5 млн рублей. Причем ради этого она летала в отделение банка в другой регион! Аферисты, чтобы запудрить мозги, сами купили ей билет на самолет. А другую жертву подобной схемы, учительницу из Иркутска, даже убедили, помимо того, чтобы взять кредиты и занять миллионы у знакомых, продать и 4-комнатную квартиру.

Забрали 11 машин, а денег не отдали

Новостями о том, как в сети покупают несуществующие товары, никого не удивишь. Но аферисты из Санкт-Петербурга изловчились: создали липовый автоцентр и прикинулись агентами по продаже. Им удалось забрать у владельцев 11 машин, быстро их перепродать, а выручку в виде 8 млн рублей оставить себе. Жертв они искали по объявлениям о купле и продаже авто в интернете.

«Выгодно» инвестировал 6,5 млн рублей

Один звонок с обещанием легких денег - и жертва «на крючке». Так, в Норильске 36-летний мужчина целый месяц «инвестировал» в золото, серебро и акции, а заодно платил штрафы за якобы просроченные страховки. Всего отдал 6,5 млн. И только когда лжеброкер пообещал прибыль в 40 тысяч долларов, но сначала потребовал оплатить жирный налог, мужчина пошел в полицию.

Подготовила Любовь АРБАТСКАЯ («КП» - Иркутск»)

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