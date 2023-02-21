Фото: личная страница Видади Марданова в соцсети

В Дербенте убит президент лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданов. Как сообщил источник «КП-Северный Кавказ», многократный чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу был застрелен у собственного дома.

Фото: личная страница Видади Марданова в соцсети

Около трех ночи 21 февраля спортсмена по телефону вызвали на разговор двое мужчин. Марданов вышел во двор на улице Гагарина, но спокойного диалога не вышло. Собеседники титулованного борца оказались вооружены. Во время словесной перепалки знакомые Видади выстрелили в него и скрылись. Президента лиги NFC нашли мертвым на тротуаре.

Оперативная съемка. Фото: СУ СКР по Дагестану.

- Обстоятельства произошедшего в Дербенте убийства выясняем, - прокомментировали «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану.

После обнаружения тела спортсмена в городе был введен план «Перехват». Сотрудники правоохранительных органов разыскивали двух подозреваемых - 27-летнего Тимура Асадова и 23-летнего Абдумислима Муртазалиева.

Предполагаемые убийцы

По предварительным данным, они скрылись на отечественном автомобиле «Lada Priora» с номерами Московской области. 27-летнего Асадова уже задержали. Муртазалиева все еще ищут. Он вооружен и особо опасен.

- По подозрению в совершении преступления задержан 27 летний житель Дербента, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану. - Возбуждено уголовное дело.

Фото: личная страница Видади Марданова в соцсети

Последний бой Видади Марданова - видео

Последнее видео, на котором снят бой Видади Марданова, было выложено 4 месяца назад, но сам поединок проходил в сентябре 2022 года в рамках Всероссийского турнира по джиу-джитсу Rock&Rolling 17 в подмосковном Воскресенске.

Фото: личная страница Видади Марданова в соцсети

Свой бой против Мурада Абдулатипова Марданов проиграл, но в командном зачет его клуб Checkmat international одержал уверенную победу с отрывов в 13 очков от ближайшего соперника.

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