Итальянский муж Сати Казановой смело высказался о России: «Я не смог сдержать слез»

Сати Казанова познакомилась со Стефано Тиоццо на свадьбе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Итальянский муж экс-солистки группы "Фабрика" Сати Казановой - Стефано Тиоццо - написал на родном языке книгу о России, в которой смело рассказал об ее особенностях.

Стефано Тиоццо со своей новой книгой

Сати и Стефано познакомились на свадьбе в Германии. Россиянка спела для своей подруги, выходившей в тот день замуж, а потом села не за свой столик рядом со Стефано. Так началась эта история любви. Четыре года назад пара узаконила свой союз в день своего знакомства. Свадьбу играли три дня: первый в Москве, второй - в родной для невесты Кабардино-Балкарии, третий - в Италии.

Сати Казанова с супругом

Супруги нередко приезжали в Россию, и итальянский фотограф и документалист узнал о стране настолько много, что хватило на крупную книгу с красивейшими иллюстрациями, историями величайших загадок и анекдотами. Из-за нападков на Родину его жены и "пошлых стереотипов, навязываемых политиками", итальянец назвал свой творческий путеводитель "Обратная сторона России".

- В это сложное сложное время, когда весь мир, особенно - Европа, ополчился против России, мой муж так смело высказал свою любовь. А самое главное - она честная, объективная, без лизоблюдства, - поделилась Сати Казанова в своих социальных сетях.

В книге описывается то, какой Стефано видел Россию пять лет своих путешествий от Мурманская до Камчатки.

- Я дописал книгу и не смог сдержать слез, читая снова. Я вложил в эти страницы все, что у меня было. Задуманная до того, как Россия стала актуальным вопросом, книга появилась в исторически драматическое время. На этих страницах вы найдете другую сторону России. Она покажется только тем, кто умеет смотреть ей в глаза с уважением и терпением в долгосрочной перспективе, - заявил фотограф в социальных сетях.

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