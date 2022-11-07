«Коридор затмений» наконец-то закроется Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Лунное затмение 8 ноября 2022 года в Ставропольском крае видно не будет. Но увидеть его жители края все-таки смогут. Причем, уже с 12 часов по московскому времени. Нынешнее затмение будет уникальным по нескольким причинам.

Во-первых, оно будет полным, это происходит раз в два-три года. Кстати, всего за год происходит от 2 до 4 лунных, и от 2 до 5 солнечных затмений, промежуток между ними - две недели. Во время данного астрономического явления Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если в центре оказывается Луна, то мы наблюдаем солнечное затмение (последнее было 25 октября, и ставропольцы его смогли увидеть), а если Земля - то лунное.

Во-вторых, спутник Земли окрасится в красно-багровый цвет. «Кровавая Луна» появляется из-за того, что даже при полном затмении солнечные лучи частично все же доходят до Луны — они проходят по касательной к поверхности нашей планеты и рассеиваются в атмосфере, а она наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра. Кстати, по этой же причине мы видим красно-оранжевый восход или закат.

В-третьих, Лунное затмение 8 ноября совпадет с другим необычным астрономическим явлением.

- Во время затмения Луна покроет планету Уран. Они будут располагаться в созвездии Овен, недалеко от звездного скопления Плеяды. Так что покрытие Урана Луной, выходящей из земной полутени и скидывающей свой красный оттенок, обещает стать не только редким, но и достаточно красочным! - объяснили в Московском планетарии и уточнили, что наблюдать за данными двумя событиями смогут наблюдатели от Камчатки и до Урала. А как же быть жителям Ставропольского края?

Конечно, можно успеть отправиться в путешествие в тот регион, где Луна явит себя во всей красе. Но гораздо проще, хоть и менее романтично, будет посмотреть онлайн-трансляцию. Например, американская обсерватория Лоуэлла начнет ее 8 ноября в 12 часов по московскому времени.

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Во вторник, 8 ноября, наконец-то закроется «коридор затмений», который всех так пугает. Луна попадет в тень Земли, случится полное лунное затмение. Тем самым исчерпает свою астрологическую программу «коридор затмений», начавшийся 25 октября с затмения солнечного. Промежуток между солнечным и лунным затмениями считается в астрологии «опасным» (подробности).