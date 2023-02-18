Умыкнули 2 млрд рублей: по делу о хищении денег из Пенсионного фонда России задержаны 11 подозреваемых

Были проверены больше 60 адресов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ингушетии проведены крупные обыски в рамках дела о хищении крупной суммы денежных средств из Социального фонда России. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственные действия проходили одномоментно по 60 адресам с 6 утра. В них принимали участие более 1200 сотрудников правоохранительных и специальных ведомств. Как отмечается, в том числе и 600 бойцов ЦСН ФСБ, СОБР и ОМОН Росгвардии.

Известно, что в настоящее время уже задержаны 11 предполагаемых лидеров и активных участников организованной преступной группы. К ним причастны и бывшие должностные лица, а также работники отделения республиканского Пенсионного фонда России.

- Изъяты документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение, - отметила Ирина Волк.

В МВД подчеркнули, что уголовное дело было возбуждено еще в начале февраля по ч. 4. ст. 159 УК РФ - о мошенничестве в особо крупном размере. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Дагестане проверяли дом бывшего мэра Дербента. Экс-чиновника и его родных уличили в хищении 36 миллионов рублей. Прокуратура Дагестана предположила, что внушительной суммы бюджет Дербента мог не досчитаться потому, что мэр города Имам Яралиев в 2014 отдал 1500 квадратных метров федеральных земель в муниципальную собственность.

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