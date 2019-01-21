2019-01-21T12:02:23+03:00
Происшествия

В элитном особняке главы дагестанского отделения "Газпром" прошли обыски

Хоромы и шикарный автопарк Мурада Муртазалиева вызывают кучу вопросов [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Причину визита пока не называют. Фото: оперативная съемкаПричину визита пока не называют. Фото: оперативная съемкаФото: Евгения СОКОРЕВА
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Оперативная группа нагрянула в дом к сыну депутата Народного собрания Дагестана и начальнику межрайонного Управления Восточное "Газпром межрегионгаз Махачкала" Мураду Муртазалиеву.

Шикарный особняк с хрустальными люстрами, позолотой, резной мебелью и прочими атрибутами хорошей жизни силовики увидели воочию и задокументировали.

В особняке проверили содержимое сейфа. Фото: оперативная съемка

В особняке проверили содержимое сейфа. Фото: оперативная съемка

Посетили оперативники и автопарк Муртазалиева с элитными авто марки "Мерседес" и "Лексус".

Фото: оперативная съемка

Фото: оперативная съемка

Сыну депутата и главы Ространснадзора Дагестана Муртазали Муртазалиева также принадлежат дорогостоящие машины "Ламборгини".

Откуда у представителя дагестанского отделения компании "Газпром" деньги на дорогие иномарки только предстоит выяснить

Откуда у представителя дагестанского отделения компании "Газпром" деньги на дорогие иномарки только предстоит выяснить

В следственном комитете республики "Комсомольской правде" сказали, что обысками занимались подконтрольные МВД структуры. В полиции нам сообщили, что официальный комментарий с причинами визита и его последствиями дадут позже.

А вот местные жители, наоборот, уже активно обсуждают просочившуюся в сеть новость:

- Ну что вы, народ. Он же на свои заработанные купил Лексус за 7 млн, Мерседес за столько же, Ламборгини за 15 (примерно) млн. Это вы, бездельники, жалуетесь на жизнь, а он с рождения пахал, чтобы в молодости ни в чём себе не отказывать, - высказался один из пользователей в республиканском интернет-сообществе.

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