Откаты, теракты, криминальная кличка «Киллер» и депутатский мандат — чем известен задержанный глава управления дорог Дагестана

СЕГОДНЯ 11:50 2018-09-05T12:12:28+03:00

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Вчера утром силовики нагрянули в офис управления федеральных автомобильных дорог по Республике Дагестан, где без сопротивления задержали главу казённого учреждения Магомедрасула Омарова.

Совместное расследование регионального управления ФСБ и прокуратуры выяснило, что опытный чиновник существенно превышал должностные полномочия при заключении госконтракта на строительство и реконструкцию дороги за 2,7 миллиарда рублей. Он убедил гендиректора фирмы-подрядчика, что сможет повлиять на полную и своевременную оплату работ, и потребовал откат в 680 миллионов рублей.

На этом опытнейший чиновник, больше 20 лет занимавший высокие руководящие должности в республике, и погорел. Несмотря на то, в декабре прошлого и феврале текущего года он получил два транша на 60 миллионов, преступная схема была раскрыта. В следственных огранах возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах. Теперь управленцу грозит до 10 лет колонии.

Особняк чиновника в пригороде МахачкалыФото: Социальные сети

Тут же «всплыла» и криминальная история Омарова. В 90-х годах прокуратура сообщала, что чиновник замешан в темных делах. У правоохранителей была информация. что он носит авторитетную кличку «Киллер» и имеет обширные связи в преступном мире. В 1996 году Омаров попал в федеральный розыск по подозрению в организации трёх убийств и крупного теракта в центре Махачкалы. Тогда в результате взрыва под завязку начинённой тротилом машины погибли пять человек, пострадали ещё 18. Среди жертв оказался и министр финансов Дагестана Гамид Гамидов.

Месяц Магомедрасул находился в федеральном розыске, пока его не нашли в московской госинице «Орлёнок». В момент задержания он оказал сопротивление ОМОНу, и даже попытался бежать, но безуспешно. На тот момент Омаров уже являлся помощником депутата Народного собрания и депутатом Акушинского сельсовета.

Во время медицинского обследования на теле чиновника обнаружили девять шрамов от пулевых ранений, но он отказался объяснять их происхождение. И, несмотря на все эти факты и имевшиеся у следствия доказательства, причастность «Киллера» к преступлениям так и не была доказана. С лёгким сердцем он вернулся на госслужбу.

Автомобиль из коллекции задержанного чиновникаФото: Социальные сети

В 1998-2002 годах сам чиновник пережил целых четыре покушения. Две бомбы под днищем служебной машины, взрыв смертника и расстрел из четырёх автоматов — Омарова можно легко назвать «непотопляемым». При этом, когда в 2002 его у выхода с работы встретили четыре автоматчика, «Киллер» успел скрыться за бетонным фонтаном, не получив ни царапины, при том, что три его помощника погибли на месте.

Несмотря на всё это, Магомедрасул Омаров сделал головокружительную карьеру. С 1998 он возобновил свою деятельность как депутата сельсовета и замначальника директора завода «Дагестанские Огни». К 2000 году стал депутатом Народного собрания республики, в 2002 возглавил крупнейшее в Дагестане предприятие «Дагавтодор», которым руководил влоть до 2011 года.

В это время он вступает в партию «Родина» и к 2013 году становится её председателем в Республике Дагестан.

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