Облила бензином и пыталась поджечь: из мести жена чуть не убила мужа

47-летняя махачкалинка чуть не убила мужа из ревности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дагестане произошла чудовищная семейная драма. Чересчур ревнивая махачкалинка заподозрила мужа в измене, поэтому выследила его, а затем облила бензином и попыталась поджечь.

Подробностями страшной истории поделились в пресс-службе МВД Дагестана. В полицию Каспийска 18 февраля 2023 года обратился 38-летний житель Махачкалы. Мужчина рассказал оперативникам, что в полночь по улице Абдулманапова его жена вылила на него канистру бензина. А затем, по его словам, пыталась поджечь.

Полицейские задержали подозреваемую - 47-летнюю жительницу столицы республики, которая объяснила им, что подозревала супруга в изменах. Она не придумала ничего лучше, чем тайком проследить за мужем. В одном из магазинов нападавшая увидела суженого с другой и решила поехала за ними на такси.

По пути женщина попросила водителя купить бензин, а затем, дождавшись удачного момента, когда «изменник» вышел во двор подышать свежим воздухом, супруга накинулась на него и облила горючей смесью.

Дагестанцу удалось скрыться от разъяренной женщины в помещении. Убедившись, что не сможет добраться до мужа, подозреваемая села в машину и скрылась с места нападения, но не успела далеко уехать, так как ее задержали полицейские.

- Собранный полицейскими материал передан по подследственной, - рассказали в МВД по республике Дагестан.

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