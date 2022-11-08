В Дагестане студенты начали шить военную одежду для участников спецоперации

Фото: Мария Ленц

В Дагестане кизлярские студенты шьют армейские плащ-палатки для участников спецоперации на Украине. Об этом рассказывают в городской администрации.

Производство наладили на базе республиканского педагогического колледжа в Кизляре. Учебные мастерские переоборудовали под шитье военной одежды, в том числе - армейские плащ-палатки. Для этого используют прочную водонепроницаемую ткань.

- После того, как была объявлена частичная мобилизация и наши военнослужащие, добровольцы встали на защиту мира от фашизма, мы тоже решили быть полезными нашей Родине и помогать бойцам чем сможем. Сейчас наша помощь защитникам Родины так необходима и ценна и нашему примеру должны последовать все. Все для фронта, все для Победы, - рассказывают представители колледжа.

Когда началась пандемия и возник дефицит масок, колледж быстро ориентировал учебные швейные мастерские под подшив масок.

Фото: мэрия Кизляра

Ранее из Кизляра на спецоперацию отправили казачий отряд. Примечательна эта группа бойцов тем, что она состоит из дагестанцев, вступивших в казачество ради службы. Их хотели мобилизовать, но по состоянию здоровья не взяли. А таким способом они обошли ограничения.

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