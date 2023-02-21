Годами скрывал убийства: жителю Ставрополья дали 20 лет за жестокую расправу над беременной

Ставрополец признался, что был в курсе о беременности убитой Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калининградской области осудили жителя Ставрополья Шакмана Эркенова, обвиняемого в убийстве 13-летней давности. Жертвой преступления стала его беременная сожительница. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Тело женщины нашли еще в 2010 году во дворе дома по улице Камской. Криминалисты доставали труп из канализационного колодца. По горячим следам раскрыть преступление не получилось – слишком мало улик, указывающих на кого-либо. Но судмедэкспертиза показала, что женщину задушили, в воде она пролежала четыре месяца, с ноября 2009 года.

Еще долго дело было "висяком", но спустя десятилетие следователи вышли на злоумышленника. Им оказался 44-летний житель Ставропольского края Шакман Эркенов, который сразу после убийства вернулся на малую родину. И получил там срок за другое преступление.

Фото: СУ СКР по Калининградской области

В июне 2010 года Эркенов вместе с другом Русланом Узденовым напал на старшего следователя военного следственного отдела по Ставропольскому гарнизону СКФО Константина Глушкова и его знакомую в Кисловодске. Злоумышленники хотели их ограбить. Правоохранитель оказал сопротивление, из-за чего Эркенов и Узденов расстреляли его. Всего на теле следователя насчитали более десятка пулевых ранений.

Эркенов и его сообщник скрывались от правосудия на Украине. Местные правоохранительные органы нашли разыскиваемых в Харькове, опознали и провели операцию по задержанию, в ходе которой один из злоумышленников пытался причинить себе вред ножом, но ему вовремя помогли. Преступников передали российской стороне и за убийство, разбой и незаконный оборот оружия приговорили к длительным тюремным срокам: Эркенову дали 18 лет в колонии строгого режима, а Узденову – 17,5 лет.

Уже в заключении стало известно, что Эркенов причастен к убийству женщины в положении. Он раскаялся и проговорился, что знал о беременности своей жертвы. Как уверяют следователи, вина осужденного подтверждается объективными доказательствами: экспертизами, телефонными протоколами, очными ставками. Кроме того, врачи установили, что ставрополец вменяемые и в полной степени может понести наказание. Суд с учетом прошлого наказания приговорил Эркенова к 20 годам в колонии строгого режима.

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