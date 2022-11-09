Выпущенные в горы Кавказа три редких леопарда порадовали ученых

Леопарды были выпущены в естественную среду обитания 16 июля 2022 года. Фото: Минприроды РСО-А

Леопарды Лео, Хоста и Лаура, выпущенные в июле, продолжают осваивать территорию Турмонского лесного массива в Северной Осетии. Специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН поделились результатами мониторинга за 3,5 месяца. Об этом рассказали в пресс-службе Минприроды республики.

Близится зима, но хищники регулярно охотятся и не голодают. Совсем скоро леопардом предстоит сменить летний мех, на более теплый - зимний.

- Сейчас для всех хищников очень ответственный период смены сезонов – осенний, нажировочный, период, идет интенсивный набор массы тела, наращивание жировой прослойки. Именно благодаря успешному нажировочному периоду хищники благополучно выживают в холодные зимы, - рассказали сотрудники полевой группы.

Леопарды активно исследуют территории, но у каждого из их свои предпочтения. Лаура выбирает наиболее труднодоступные места Турмонского лесного массива – ущелья, обрывы, скальные участки. Дикая кошка освоила возможность охоты на диких копытных в условиях лесных зарослей, но предпочитает не изнурять себя долгой охотой и перемежает добычу косуль добычей некрупных жертв.

Сотрудники научной группы рассказали, что Хоста предпочитает уходить далеко в горы и не боится бурных рек. Фото: пресс-служба ИПЭЭ РАН

Хоста выбирает места с более простым рельефом, однако не боится переходить серьезные препятствия: бурные и глубокие реки, а недавно она даже пересекла автотрассу! Охотится хищница в основном на некрупные виды жертв: барсуков, енотовидных собак, шакалов и др.

Лео наиболее самый экономичный зверь в расходовании своих собственных сил. Он предпочитает не злоупотреблять походами в высокие горы, а большую часть времени проводит на полянах, опушках и перелесках.

Но хищники все равно много путешествуют. С момента выпуска в естественную среду обитания наибольший путь проделала Хоста – 503 км, Лаура - 397 км, но по очень сложному рельефу, Лео - 377 км.

Специалисты также проанализировали, в какое время леопарды предпочитают охотится.

- Данные, поступающие с ошейников, показали, что в конце лета и в начале осени леопарды преимущественно охотятся в сумеречное время суток, хотя каждый леопард имеет индивидуальный временной почерк, - пояснили сотрудники научной группы.

Леопарды ни разу не встречались за все время их выпуска в естественную среду обитания. Они общаются между собой, изучая места охоты, где был предыдущий хищник. Фото: пресс-служба ИПЭЭ РАН

Так, Лаура выбирает охотится во время вечерних сумерек, а Лео отдает предпочтение ночным часам и утренним сумеркам. А вот третий леопард - хищница Хоста охотится как вечером, так и утром. Никто из них еще не охотился в дневное время.

Фотографиями с фотоловушек, на которых запечатлена самка Хоста, поделились сотрудники ИПЭЭ РАН. Фото: пресс-служба ИПЭЭ РАН

Сотрудники Минприроды также поделились интересным фактом. Лео, Хоста и Лаура ни разу не встречались друг с другом.

- Однако они, безусловно, общаются опосредованно, например, Хоста неоднократно проверяла места охоты Лео. Также кошки периодически проверяют и места собственных охот: возможно, это им помогает настраиваться на успешность следующей охоты, - говорится в официальном пресс-релизе Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова.

Специалисты уточнили, что на фото также были отмечены виды копытных, являющиеся кормовой базой леопарда в лесном поясе Северной Осетии. Фото:пресс-служба ИПЭЭ РАН

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