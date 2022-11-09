«Чего вы добились?»: Хасбик послал земляков после фурора в Аргентине

Хасбик обратился к фанатам, проживающим в его родном Дагестане. Фото: соцсети Хасбика.

Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, в жесткой форме обратился к фанатам, проживающим в его родном Дагестане.

- Из других стран люди миллионы дают, чтобы меня увидеть, а наши просто… Я с вас в шоке, вы должны наоборот радоваться, что я из вашего региона человек, добрался сюда с Хушета (Дагестан). Вы чего-то добились хоть? Просто когда буду в городе фиг я с нашими людьми буду видеться и фоткаться. Вы поняли, что я хотел сказать, наверное, - негодующе написал Хасбулла в своих соцсетях.

Напомним, на днях блогер устроил многокилометровую пробку в аргентинской столице, в Буэнос-Айрес. Поклонники Хасбуллы Магомедова побросали свои машины, чтобы сфотографироваться с дагестанским блогером. Позже Хасбик вышел на сцену театра «Gran Rex», к его приезду устроили концерт, и пообщался со своими фанатами из Аргентины.

- Я добился этого уровня, я один помогаю своим родным. Вы хоть родителям в месяц 5000 даете? Вы добились вообще чего-то? Покажите человека, который в 18-19 лет подарил своему отцу машину за два миллиона и обрадовал его. Есть кто? Вот с чем я добился радости родителей, – подчеркнул Хасбик в своей публикации.

Обращение Хасбика к фанатам получило широкий общественность резонанс. Его подписчики внезапно разделились на два лагеря: одним не понравилось жесткое высказывание дагестанского блогера, они сочли его слишком грубым и неуместным. Другие, наоборот, вступились за своего земляка.

- Нет, мне нравится, харизматичный, наглый, прикольный. Свои должны его продвигать, а не топить, не завидовать, он четко сказал., - оставила комментарий одна из подписчиц.

Хасбик стал популярным после завирусившегося ролика в социальных сетях, в котором блогер говорит: «Клубника - бомба, честно говоря». Со временем обычный парень из Дагестана стал известным не только в российском медиапространстве, но и на Западе. У него есть англоязычные фан-страницы, за его насыщенной жизнью следят и иностранцы.

Хасбик с президентом UFC. Фото: социальные сети Хасубллы Магомедова.

А два месяца назад Хасбулла подписал пятилетний контракт с UFC. Скорее всего блогер будет посещать турниры, контракт также может подразумевать пиар - и медиавзаимодействие. Однако, по словам самого дагестанского блогера, все детали будут разглашены только в конце года.

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