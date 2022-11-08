Отчаянные фанаты парализовали Буэнос-Айрес ради фото с Хасбиком

Хасбик. Фото: личная страница блогера

Дагестанский блогер Хасбик, он же Хасбулла Магомедов, устроил пробку в аргентинской столице, в Буэнос-Айрес. Фанаты парня в теле ребенка паркуются как попало и перекрывают дорогу, чтобы сфотографироваться с кумиром.

Точная цель визита Хасбика - туристическая или профессиональная - неизвестна. После такого теплого приема блогер даже вышел на сцену во время концерта какого-то певца. И даже эта беснующаяся толпа, которая пришла на выступление другой звезды, встретила дагестанца бурными овациями.

Хасбик стал популярным после забавного ролика, в котором говорит: "Клубника - бомба, честно говоря". Видео завирусилось в социальных сетях, и обычный парень из Дагестана с врожденной болезнью стал звездой.

Хасбик с Хабибом Нурмагомедовым. Фото: личная страница блогера

В феврале 2022 года 20-летний блогер попал в список Forbes "30 до 30". Героями рейтинга стали те, кто смог к 30 годам добиться признания в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или мировом уровне. И хоть дагестанец не смог победить и стал только номинантом, это говорит о признании.

Хасбик. Фото: личная страница блогера

В октябре стало известно, что Хасбулла подписал контракт с UFC. Несмотря на баталии с таджикским певцом Абдурозиком, драться дагестанец не будет. Пока что подробности соглашения не разгласили, но по всей видимости, речь идет о сотрудничестве с промоушен как рекламное лицо. Эксперты обосновывают это тем, что Хасбик особенно популярен в арабских странах, где UFC проводил последние крупные бои.

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