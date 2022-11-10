Пристав из Дагестана украл 4 млн со счета мертвой екатеринбурженки

Подозреваемый вывел на фиктивный банковский счет 4 млн рублей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Дагестане бывшему замначальнику службы судебных приставов грозит до 10 лет лишения свободы. Его арестовали на два месяца по подозрению в подделке документов. Расул Абухов списал со счета уже умершей женщины несколько миллионов. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Республике Дагестан.

Эта история началась еще в 2021 году. Мужчина занимал высокий пост в Избербаше, но предпочел воспользоваться случаем и немного подзаработать. Им были подготовлены фиктивные бумаги о взыскании долга с банковских счетов. Деньги, которые он планировал списать находились на счету покойной жительницы из другого города - из Екатеринбурга.

- Являясь должностным лицом, он в сговоре с третьими лицами, из корыстных побуждений, на основании заведомо подложных документов инициировал исполнительное производство о взыскании долга в размере свыше 4 млн. рублей, – рассказали в Управлении ФСБ.

Расулу Абухову удалось без труда вывести на фиктивный банковский счет 4 миллиона рублей, которые по наследству должна была получить дочь умершей. Крупную денежную сумму мошенники потратили на личные нужды.

Советский районный суд Махачкалы избрал для Расула Абухова меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Уголовное дело в отношении бывшего пристава возбуждено по статье 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере).

В настоящее время следователи проводят все необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выясняют, кто еще был причастен к совершению преступления. Если вина подозреваемого будет доказана, закон предусматривает уголовное наказание сроком до 10 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд пожалел многодетного инвалида из Дагестана, похитившего 100 млн рублей

В Махачкале прошел суд над главным бухгалтером вуза по делу о хищении 100 млн (подробнее)

В Дагестане банда из силовиков и юристов помогала получать реабилитацию по липовым справкам

В Дагестане силовики, адвокаты, гражданские и нотариус обманным путем завладели бюджетными средствами на сумму в 160 млн рублей (подробнее)