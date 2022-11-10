Мисселинг в банке: что это такое и как ставропольцам его избежать

Уговаривают выбрать «более доходный продукт»? Это повод задуматься Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мисселингом называют случаи, когда вас намеренно вводят в заблуждение и пытаются продать не тот товар или услугу, за которыми вы обратились изначально. Сами по себе данные предложения могут быть вполне хорошими, но не подходить конкретно вам.

Обычно с мисселингом люди сталкиваются в различного рода финансовых организациях, чаще всего - в банках. Ведь люди приходят в отделение с определенным запасом доверия и не столь критично вслушиваются в объяснения менеджеров.

В министерстве финансов Ставропольского края наглядно объяснили на примере открытия вклада, какие действия банковских сотрудников должны насторожить.