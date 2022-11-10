Десятки покусанных людей: в Дагестане не могут усмирить стаи бродячих псов

К холодам случаи нападений бродячих псов в Дагестане участились. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Дагестане власти небольшого города Южно-Сухокумска не могут защитить местных жителей от агрессивных нападок бродячих псов. Стаи грозных собак бегают по улицам города и бросаются на людей при любом удобном случае.

Совершенно дикие и неуправляемые животные кусали людей и раньше, но с наступлением холодов они стали злее. И теперь яростнее нападают на случайных прохожих. За несколько последних дней на жителей было совершено два жестоких нападения: агрессивный пес бросился на подростка, на теле которого медики насчитали 6 глубоких укусов. Второй жертвой стал взрослый мужчина, который ринулся защищать детей от животных, но оказался ими покусан.

Поскольку чаще всего собаки нападают целой сворой, отбиться от них очень непросто. Отцепить агрессивную собаку от своей жертвы удается не каждому взрослому и сильному мужчине.

Люди неоднократно обращались за помощью в администрацию города, но у чиновников опускаются руки - по закону истреблять животных нельзя по закону, но денег на содержание питомника в бюджете города тоже нет.

- С момента начала проблемы о размножении и привоза бродячих собак с окрестностей города Южно-Сухокумск, частной фирмой производился отлов безнадзорных животных. Согласно федеральному закону вступивший в силу 1 января 2020 года, «Об ответственном обращении с животными» отстрел бездомных животных запрещен. В следствии чего ответственными лицами производится отлов собак, происходит кастрация, стерилизация и биркование безнадзорных животных, - комментируют нападение в местной администрации.

По словам городских властей, покусанным жертвам все же окажут помощь.

- Что касается сегодняшнего нападения на двоих местных жителей, власти города разбираются в произошедшем и направили все силы для отлова данной собаки, - заверили в пресс-службе городской администрации.

Тем временем, история уже получила широкий общественный резонанс в социальной сети. Подписчики крупных социальных пабликов предлагают самостоятельно разобраться с агрессивными животными.

А некоторые жители Дагестана жалуются на подобную ситуацию и в другом городе - Хасавюрте. Несколько лет назад там уже пытались решить проблему бродячих собак, но приют, где должны были стерилизовать, кормить и содержать собак превратился в зловещую живодерню.

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