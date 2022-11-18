Во Владикавказе рецидивист приставил нож к шее кассира и потребовал выручку

Полицейские задержали нападавшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владикавказе вооруженный 44-летний местный житель попытался ограбить супермаркет. Мужчина приставил канцелярский нож к горлу женщины-кассира и потребовал выручку.

Прибывшие в магазин сотрудники полиции вступили в диалог с налетчиком. Они хотели усыпить бдительность нападавшего и обезвредить его. Все это время мужчина, ранее неоднократно судимый, держал нож у горла перепуганной женщины и требовал деньги из кассы.

Выждав момент, стражи порядка задержали рецидивиста. Сотрудница магазина при этом не пострадала.

Налетчика доставили в отдел. На него завели уголовное дело.

Руководство МВД по Республике Северная Осетия – Алания решило наградить полицейских, которые задержали вооруженного нападавшего.