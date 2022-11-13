В Ингушетии достали со дна колодца кошку, которая просидела там 8 часов

Мяукающее животное услышал местный житель. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ингушетии спасателям понадобилась немалая сноровка, чтобы спустится на дно глубокого колодца. Пушистый зверь случайно провалился в пустой колодец и никак не мог выбраться сам.

В МЧС по республике Ингушетия рассказали о необычной спасательной операции, которая прошла в Карабулаке. Помощь сотрудников МЧС понадобилась черной кошечке, которая случайно провалилась в пустой и глубокий колодец.

- Животное провело в ловушке более 8 часов, пока жалобное мяуканье не услышал местный житель, - рассказали в ведомстве.

Животное оказалось в ловушке на самом дне пустого колодца. Фото: МЧС Ингушетии .

Случайный прохожий позвонил спасателям ПСО «Карабулак» МЧС Республики Ингушетия. На место приехала бригада, которая с помощью веревок спустила в довольной узкий, но проходимый туннель своего сотрудника. Спустя несколько минут, спасателю удалось поднять на поверхность кошку - живую и невредимую.

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