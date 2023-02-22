Вывозили подростков в заграничные притоны: в КБР накрыли бизнес по продаже россиянок в интим-салоны

Фото задержания: МВД России

В Кабардино-Балкарии задержали участников преступной группы, которая вывозила россиянок в другие страны для занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

Бизнес-схему реализовывали пять человек, каждому была отведена своя роль. Одни искали в Кабардино-Балкарии девушек и уговаривали их перебраться за рубеж, а другие помогали с оформлением переезда. Уже на месте жертвы узнавали, что они должны заниматься проституцией в притоне, который держала одна из участниц группировки. СУ СКР по КБР отмечает, что потерпевшими становились девушки, оказавшиеся в трудном материальном положении, в том числе – несовершеннолетние.

– По прибытии потерпевших заставляли, в том числе под угрозой применения насилия, вступать в половой акт, удерживали против их воли, не давая вернуться в Российскую Федерацию, полученное потерпевшими денежное вознаграждение присваивалось и распределялось между участниками организованной преступной группы, – сообщает ведомство.

Злоумышленники работали девять лет – с 2010 по 2019 год. Во главе схемы стояла 58-летняя жительница Кабардино-Балкарии, которая вовлекла в свой преступный бизнес проверенных друзей. По факту возбуждено уголовное дело по статьям "вовлечение в занятие проституцией", "организация занятия проституцией" и "торговля людьми". Вероятно, этим дело не ограничится. Из видео, опубликованного МВД России, следует, что у подозреваемых изъяли оружие, а у одного из фигурантов было подозрительное удостоверение сотрудника правоохранительных органов.

Фото задержания: МВД России

– Противоправные действия подозреваемых были выявлены сотрудниками УФСБ России по КБР. В настоящее время следствием задержаны пять подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Одна из подозреваемых находится за пределами РФ и объявлена в международный розыск, – сообщает СУ СКР по КБР.

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