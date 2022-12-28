«Император проституток при полковнике»: рассекречена схема «секс-бизнеса» замглавы МВД Ставрополья

Сергей Рубежной

В Ставропольском крае внесли приговор бывшему значальника краевого Управления уголовного розыска Сергею Рубежному. Влиятельного полицейского и его подельников обвиняют в организации нелегального бизнеса – они зарабатывали на похотливых желаниях мужчин в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Что удалось выяснить правоохранителям – рассказываем в статье "КП-Ставрополь".

Дело для "своих"

В октябре 2015 года Сергей Рубежной задумал интересную бизнес-модель. Он посчитал, что можно взять под контроль весь интимный рынок Ставрополя и получать от каждой девушки огромный процент. Но сам марать руки полицейский не стал. Он обратился с предложением к Эдуарду – к своему соседу и опытному сутенеру, который был ранее судим за аналогичное преступление. С его помощью Рубежной реализовал идею, обеспечив подельникам защиту.

Сергей Рубежной. Фото: СКР по СК

В преступную группу входили только знакомые уже действующих участников. Первых привел лично Эдуард, они в свою очередь подтянули своих жен и других родственников, а подконтрольные проститутки приглашали на работу своих подруг и знакомых водителей. Среди фигурантов (проститутки были в деле как свидетели - Пр.) 16 мужчин и шесть женщин.

Активные члены ОПС работали по трем направлениям. Первая группа – «диспетчеры» – принимала заказы от клиентов и передавала их второй группе – сутенерам, которыми становились бывшие таксисты. Каждый вечер водители забирали по три-четыре девушки и возили их по дачам, баням и ресторанам, часть обслуживала клиентов в двух квартирах организаторов бизнеса.

В конце вечера проститутки отдавали часть выручки. По показаниям куртизанок, за час любви они брали от 2 до 3,5 тысяч рублей. Некоторые забирали от этой суммы до 1,5 тысяч рублей – все зависело от востребованности девушки. В месяц у них выходило по 20-30 тысяч рублей, но за эти скромные деньги приходилось работать на износ. При этом девушки утверждали, что многие приходили в секс-бизнес эпизодически, когда возникали финансовые трудности. И потом не могли уйти.

Держали силком

Третья группа, состоящая из крепких и предприимчивых парней, занималась «силовыми» вопросами. Они вербовали свободных девушек, работающих самостоятельно (так называемых «индивидуалок» – Пр.). Последних, например, заманивали на заказ в какую-нибудь баню и предлагали перейти к ним, обещая покровительство и стабильную зарплату. Если проститутка не соглашалась, то ей начинали угрожать расправой и требовали с нее расписку, в которой она признавалась, чем занимается. Если девушка писала такой документ, то ей запрещалось больше работать; если она нарушит обещание – угрожали уголовной ответственностью.

Такими мерами силовой блок расширил базу жриц любви до 50-60 девушек. Они же подавляли волю девушек, которые пытались «левачить» (подрабатывали на стороне – Пр.). Подобных вычисляли с помощью «контрольной закупки». Посторонние люди назначали встречу с проституткой, а на адрес приходили они. В наказание неверной сотруднице сбривали часть локона либо обливали волосы клеем. И делали ей предупреждение. Девушки не шли в правоохранительные органы, поскольку помнили разговоры о том, за кем стоит этот бизнес.

По данным следствия, ежемесячно Рубежной получал от нелегального бизнеса по миллиону рублей – плата была фиксированной. Всего таким образом за три года "работы" ему передали около 39 млн рублей. Высокопоставленный полицейский получал деньги на личных встречах с Эдуардом, выдавал тому «конспирационные» телефоны с одним номером и запрещал говорить кому-либо, что он прикрывает дело.

Как пала "империя"

Правда, с конспирацией ставленник не справился. Своим приближенным он рассказывал о «крутом полицейском, который скоро станет самым главным в крае», а доверенным лицам даже называл имя. Однако когда участники ОПС придумывали клички, Эдуард назвал себя величественно «императором».

Со временем дело пошло на убыль. Поначалу Эдуард пытался уговорить Рубежного снизить фиксированную плату, поскольку клиентов стало гораздо меньше. Главный сутенер утверждает, что были месяца, когда ему приходилось отдавать всю выручку и даже добавлять из своих сбережений. А перед задержанием Рубежной усилил меры конспирации – деньги забирал его помощник, которому полагался процент.

Кроме того, бизнес-идея ОПГ не реализовалась до конца, поскольку "силовой блок" не смог выполнить важную задачу. Участники группировки мечтали о монополии на интимный бизнес в Ставрополе, для чего надо было затмить единственного конкурента, работавшего с банями города. Члены должны были выкупить все места и продавать услуги девушек подороже рынка. Но план сорвался потому, что некоторые члены "силового" блока из-за успеха ушли в запой. Последним аккордом стали массовые задержания членов ОПГ.

- В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Организация преступного сообщества", "Организация занятием проституцией", "Превышение должностных полномочий", "Получение взятки", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия", "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

Промышленный районный суд Ставрополя признал членов ОПГ виновными. Сергея Рубежного приговорили к 15 годам лишения свободы, штрафу в 2 млн рублей, а его подчиненного - к 11 годам лишения свободы.

- Шести женщинам назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев каждой с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 10 месяцев, а 14 мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 9 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов соответственно, с ограничением свободы на срок 10 месяцев каждому, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.