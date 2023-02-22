«Смертельный спор»: в Дагестане подросток умер, прикоснувшись к высоковольтным проводам

В Дагестане подросток умер, прикоснувшись к высоковольтным проводам Фото: Иван МАКЕЕВ

В селе Тагиркент-Казмаляр Дагестана умер подросток от прикосновения к высоковольтным проводам. По данным пресс-службы МВД по республике, компания шла с тренировки, и один из парней предложил другим опасное развлечение – залезть на здание.

Погибший подросток согласился на опасный азарт и почти мгновенно залез на здание. Однако это знакончилось трагедией. Наверху парень дотронулся до высоковольтных проводов, из-за чего упал вниз головой и скончался.

— По имеющейся информации, группа подростков, направлялась с тренировок, и один из ребят предложил другим опасное развлечение, которое закончилось трагедией. Касание высоковольтных проводов привело к гибели ребенка, – сообщает МВД по Дагестану.

Похожие ситуации происходили в других регионах России: обгоревший от удара током дальнобойщик умер в реанимации неделю боролся за жизнь. Мужчина получил 90% ожогов тела, но спастись ему не удалось.

Юный «зацепер» сгорел заживо на крыше подмосковной электрички. Подросток забрался на крышу вагона, чтобы сделать селфи, но это закончилось трагедией.

На другом вагоне в Дагестане 15-летний мальчик заживо сгорел, пытаясь перелезть вагон поезда. Он зацепился за высоковольтный провод и пытался совершить маневр. Однако это ему не удалось.

В МВД Дагестана просят родителей провести беседу с детьми и объяснить степень опасности от необдуманных действий. Это поможет уберечь от возможной трагедии.

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