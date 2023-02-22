Сноубордисты спровоцировали сами: туриста в горах КБР накрыло лавиной

Сноубордиста с травмами обеих ног нашли и эвакуировали в безопасное место. Фото: стоп-кадр видео телеграм-канал «Эльбрус»

В Кабардино-Балкарии сноубордисты из Москвы устроили лавину и самими же попали в нее. Кадрами спасательной операции поделились в МЧС России.

В горах Кабардино-Балкарии сохраняется лавинная опасность, поэтому сотрудники МЧС регулярно напоминают местным жителям и туристам об основных правилах: кататься на размеченных склонах, не выходить в горы в снегопад, избегать мест возможного схода лавин. На территории КБР зарегистрировано 132 лавиноопасных очага.

Несмотря на предостережения спасателей, 22 февраля в 15:15 в диспетчерскую поступило сообщение о помощи. В результате схода лавины на северном склоне горы Чегет под снегом оказался сноубордист. Как выяснили в ведомстве, турист сам попал в ловушку.

- По предварительной информации, один сноубордист сошел с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировали лавину, - уточнили в МЧС по КБР.

На поиски сноубордиста выдвинулись10 человек - спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, спасатели канатно-кресельной дороги горнолыжного комплекса «Чегет». Сами поисково-спасательные работы проходили в труднодоступной местности и осложнялись непогодой: шел сильный снег.

В 17:36 поисково-спасательные работы на северном склоне горы Чегет завершены: все закончилось хорошо. Сотрудникам МЧС удалось найти пострадавшего сноубордиста. С травмами обеих ног его эвакуировали в безопасное место и передали врачам скорой.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В горах КБР Эльбрусским спасателям пришлось вытаскивать фрирайдеров из глубокой трещины на праздник - 14 февраля. По словам сотрудников МЧС, туристы катились с горы без гида, по местности, где катание не предусмотрено и провалились в огромную яму.

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