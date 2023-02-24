Смерть в прямом эфире: в КЧР 4 человека погибли в ДТП во время стрима

Прямой эфир за рулем легковушки в КЧР закончился смертью 4 человек. Фото: МВД КЧР

В социальных сетях появились страшные кадры смерти подростков, которые запустили стрим, пока ехали по заснеженной дороге в Карачаево-Черкессии. В прямом эфире погибли 4 человека.

Трагическими новостями поделились в пресс-службе МВД Карачаево-Черкесии, где сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с подростками.

По данным ведомства, жуткое ДТП произошло 23 февраля около 18 часов. Очевидцы трагедии позвонили в дежурную часть ОМВД России по Усть-Джегутинскому району Карачаево-Черкесии и рассказали о смертельной аварии на 6 км федеральной автодороги А-155 «Черкесск-Домбай». На место незамедлительно прибыли сотрудники ДПС и скорая.

Выяснилось, что девушка за рулем автомобиля «Лада-219010» не справилась с управлением на опасном участке дороги и съехала с трассы, а потом врезалась в опору электроосвещения. Все это время пассажиры легковушки записывали видео в прямом эфире.

В аварии погибли 4 человек. Из них двое - несовершеннолетние. Фото: МВД КЧР

В результате смертельного стрима погибли четыре человека, среди которых два подростка 2005 и 2008 года рождения. Еще два пассажира легковушки экстренно доставили в КЧРБ города Черкесска. По словам автоинспектора, упомянутый участок автодороги является очагом аварийности. Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о смертельном дрифтинге в Дагестане. Молодой человек погиб во время катания по заснеженным дорогам в поселке Шамхал под Махачкалой. Машина врезалась в газовую трубу.

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