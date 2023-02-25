Альпинист из Читы разбился: появились подробности гибели туриста на Эльбрусе 25 февраля

Организатор восхождения пишет объяснительную Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известны подробности гибели 59-летнего туриста на Эльбрусе.

Как рассказал «КП-Северный Кавказ» замначальника Эльбрусского высокогорного поисково спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев, озвученный ранее приступ здесь ни при чем.

Первой предполагаемой причиной трагедии в МЧС назвали именно остановку сердца - на высоте 4800 метров, в районе скал «Пастухова». Сигнал бедствия поступил 25 февраля в 14:12.

- Альпинист разбился. Приехал из Читы. Тело уже спустили. Следственные органы проводят свои мероприятия и допрос других членов группы, - пояснил собеседник.

В группе было 5 человек. По словам Хаджиева, она была зарегистрирована. Ее руководитель и инструктор в настоящее время пишет объяснительную.

Судя по данным синоптиков, на Эльбрусе 25 февраля установилась ясная погода с ветром 4 м/с и температурой до -27 градусов, что считается хорошими условиями для восхождения. Какой-либо информации о предварительной подготовке туристов - ее наличии или отсутствии, пока нет.

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