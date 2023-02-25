Сноубордист из Воронежа погиб под лавиной на горе Чегет в КБР

25 февраля он и еще шесть участников группы выехали за пределы маркированных трасс. Фото: Андрей АБРАМОВ

При катании на склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии погиб сноубордист 1980 года рождения из Воронежа.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СУ СКР по республике, 25 февраля он и еще шесть участников группы выехали за пределы маркированных трасс горнолыжного курорта и поехали кататься у скал, спровоцировав тем самым сход лавины. Она и погубила туриста. Тело уже найдено спасателями.

- В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего, - комментируют в ведомстве.

Ранее «КП» писала про гибель альпиниста на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии. При восхождении на гору в составе зарегистрированной группы 59-летний турист из Забайкальского края разбился. Тело около шести часов вечера 25 февраля уже спустили на поляну «Азау».

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