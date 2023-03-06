Приближаем победу плечом к плечу: как ЛДПР помогает ставропольцам, поддерживающим наших бойцов

Плечом к плечу: как ЛДПР помогает тем, кто приближает победу. Фото: предоставлено ЛДПР

На Ставрополье, как и по всей России, создано движение «Плечом к плечу», о котором рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Его главная задача — без бюрократии и партийных собраний помочь каждому желающему внести свой вклад и приблизить Победу. Рассказываем, как помогают нашим бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции, на Ставрополье.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

И наравне с женами героев, которые сейчас находятся на передовой, вызвались помочь молодые люди. Так, в Ставропольском крае в школах и детских домах вяжут варежки, теплые носки и пишут трогательные письма солдатам.

Подключились и студенты. Шьют спальные мешки, и даже «айтишники» помогают в разработке программ для легкой промышленности, чтобы упростить их труд и улучшить эргономику моделей. Помогают и жители соседних республик всех возрастов. Так, Алия, мама двоих детей и заботливая бабушка троих внуков, не смогла сидеть дома, когда ребятам нужна помощь. Экономист после работы и заботы о домашних спешит за швейную машинку — вместе с десятками других мастериц шьет для бойцов на линии соприкосновения вещи с сентября.

- Начала с самого простого, стала искать каналы в социальных сетях, чем можно помочь нашим ребятам. Среди списков того, что нужно отправить, нашлось с десяток вещей, которые можно сделать самому, - делится собеседница.

Волонтеры шьют для бойцов на линии соприкосновения вещи. Фото: предоставлено ЛДПР

И все вечера мамы и бабушки проходят за швейной машинкой: получаются балаклавы, носилки, белье для госпиталя, снуды, толстовки. Шьют то, на что есть материалы.

- Централизованных поставок - флиса, к примеру, у нас нет. Делимся между собой. Я покупаю все сама, - рассказывает Алия.

И за пару вечеров получается пара перчаток — работа очень кропотливая. Много деталей, четыре слоя. Когда освоила сложную технологию, Мастер-класс отправила подругам в соцсети. И теперь другие женщины в свободную минутку шьют водонепроницаемые рукавицы, которые в магазине обошлись бы минимум за 2,5 тысячи рублей.

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Раз в две недели груз от домашних швей забирает куратор, а позже женщины получают обратную связь от бойцов, опробовавших обновки в деле. И ради них хочется поставить дело на поток. И ради этого в ряды помощников приходят все больше людей, и это не только женщины. Помогает и мужчина, оставшийся без ног: хочет кроить и шить.

Плечом к плечу по всей России число волонтеров растет день ото дня. Это обычные люди, которые, несмотря на загруженность, находят время каждый день, чтобы помочь бойцам на фронте. Всех таких неравнодушных людей в ЛДПР называют партией Победителей.

- Мы взяли «швейбаты» под свое крыло уже давно. Надеюсь, это помогло движению выйти на такой уровень. Уверен, что «швейбатов» станет больше по всей России. Победа – это наше общее дело, - заметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. - Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто занимается этим важным делом.

Партия ЛДПР призывает всех патриотов России объединиться в партию Победы. Для этого создан ресурс – плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.