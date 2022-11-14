Мстил за брата: мужчина, напавший на прокурора в кафе Черкесска, получил срок

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В Карачаево-Черкесии вынесли приговор мужчине, который напал на прокурора в кафе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Вечером 19 апреля 2021 года помощник Хабезского межрайонного прокурора Арсен Чагаров пришел в кафе "Оазис" в Черкесске. Пока он стоял в очереди, к нему со спины подкрался недоброжелатель и попытался перерезать горло. Но потерпевший оказался сопротивление, повалил того на пол и зажал его руки. А свидетели отобрали нож и помогли скрутить злоумышленника.

Ранее в пресс-службе СУ СКР по Карачаево-Черкесии рассказывали журналистам "КП-Ставрополь", что Чагаров, по мнению подозреваемого, участвовал в рассмотрении дела в отношении его брата в суде.

- Он действовал из мести. В результате совершенных жителем республики насильственных действий потерпевшему причинено травматические повреждение в виде поверхностной резаной раны шеи, - комментировали происшествие следователи.

По данным прокуратура Карачаево-Черкесии, нападавшего обвиняют в покушении на убийство по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Верховный суд республики признал его виновным в совершении преступления.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в исправительной колонии строгого режима, - передает пресс-служба прокуратуры КЧР.