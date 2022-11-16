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16 ноября 2022 8:35

Променяли врачей на знахарей: в Дагестане грудничок умер после лечения гусиным жиром

В Дагестане младенец умер после отказа родителей от госпитализации
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Младенца забрали после того, как его перевели из реанимации

Младенца забрали после того, как его перевели из реанимации

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Дагестане девятимесячный грудничок умер от ожогов. За несколько дней до трагедии родители забрали ребенка и отвели к знахарке, чтобы не было шрамов. Об этом в своем блоге рассказал врач Ибрагим Евтемиров.

Как стало известно "КП-Ставрополь" от нескольких осведомленных источников, происшествие случилось несколько дней назад в Хасавюртовском районе. Мальчик опрокинул на себя чайник, кипяток ошпарил грудь, живот, предплечья, лицо и обе кисти. Младенца отвезли в Махачкалу в реанимационное отделение и уже на следующий день перевели в обычную палату. Собеседники издания пояснили, что это может означать, что состояние ребенка стабилизировалось и улучшилось.

Через день родители решили забрать ребенка, чтобы дальше лечить его у знахаря - кудесники обещают, что спасут пострадавшего от шрамов. Пожилые женщины, как правило, просто мажут пораженные места гусиным жиром, с которым смешивают другие ингредиенты: например, прополис или мед.

Это, конечно же, не помогает и часто приводит к летальным исходам из-за ожогового шока. Причем, как отмечают врачи, дети - самые уязвимый контингент в этом плане: у подростков он развивается при поражении свыше 10-15% кожи, а у младенцев - при 5% (такой вред можно причинить одной чашкой чая). В больницах же от такой беды уберегают.

- В кому они впадают не сразу, а постепенно и незаметно. Все выглядит так, будто ребёнок идёт на поправку: перестает плакать, становится спокойным, чаще спит и меньше ноет. И спустя какое-то время родители замечают, что ребенок подозрительно долго спит. Пытаются разбудить, а он не реагирует, - описывал ранее то, как наступает ожоговый шок, врач Евтемиров.

В этом случае получилось так же. Через несколько дней после того, как родители забрали пострадавшего и отвели к знахарке, он скончался.

Ранее "КП-Ставрополь" рассказывала о другом случае, когда родитель заменил нормальное клиническое лечение народными средствами. 40-летняя мать со Ставрополья три раз забирала больного туберкулезом младенца из больниц потому, что нашла альтернативный метод лечения - поила его горячей водой и натирала животным жиром. По итогу ребенок умер. Женщину привлекли к уголовной ответственности по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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