Променяли врачей на знахарей: в Дагестане грудничок умер после лечения гусиным жиром

Младенца забрали после того, как его перевели из реанимации Фото: Иван ВИСЛОВ

В Дагестане девятимесячный грудничок умер от ожогов. За несколько дней до трагедии родители забрали ребенка и отвели к знахарке, чтобы не было шрамов. Об этом в своем блоге рассказал врач Ибрагим Евтемиров.

Как стало известно "КП-Ставрополь" от нескольких осведомленных источников, происшествие случилось несколько дней назад в Хасавюртовском районе. Мальчик опрокинул на себя чайник, кипяток ошпарил грудь, живот, предплечья, лицо и обе кисти. Младенца отвезли в Махачкалу в реанимационное отделение и уже на следующий день перевели в обычную палату. Собеседники издания пояснили, что это может означать, что состояние ребенка стабилизировалось и улучшилось.

Через день родители решили забрать ребенка, чтобы дальше лечить его у знахаря - кудесники обещают, что спасут пострадавшего от шрамов. Пожилые женщины, как правило, просто мажут пораженные места гусиным жиром, с которым смешивают другие ингредиенты: например, прополис или мед.

Это, конечно же, не помогает и часто приводит к летальным исходам из-за ожогового шока. Причем, как отмечают врачи, дети - самые уязвимый контингент в этом плане: у подростков он развивается при поражении свыше 10-15% кожи, а у младенцев - при 5% (такой вред можно причинить одной чашкой чая). В больницах же от такой беды уберегают.

- В кому они впадают не сразу, а постепенно и незаметно. Все выглядит так, будто ребёнок идёт на поправку: перестает плакать, становится спокойным, чаще спит и меньше ноет. И спустя какое-то время родители замечают, что ребенок подозрительно долго спит. Пытаются разбудить, а он не реагирует, - описывал ранее то, как наступает ожоговый шок, врач Евтемиров.

В этом случае получилось так же. Через несколько дней после того, как родители забрали пострадавшего и отвели к знахарке, он скончался.

Ранее "КП-Ставрополь" рассказывала о другом случае, когда родитель заменил нормальное клиническое лечение народными средствами. 40-летняя мать со Ставрополья три раз забирала больного туберкулезом младенца из больниц потому, что нашла альтернативный метод лечения - поила его горячей водой и натирала животным жиром. По итогу ребенок умер. Женщину привлекли к уголовной ответственности по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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