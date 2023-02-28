В Чечне решили воспользоваться прецедентом, который возник в российском праве в 2018 году Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Целый год длилось рассмотрение законопроекта «О переименовании районных судов города Грозного Чеченской Республики». 28 февраля 2023 года Госдума наконец-то вынесла свой вердикт.

Как раньше назывались суды Грозного

Еще в декабре 2020 года Грозненская городская Дума приняла постановление «О переименовании районов и внутригородских поселков города Грозного» (в честь кого - читайте в конце статьи): Ленинский район стал Ахматовским, Октябрьский - Байсангуровским, Старопромысловский - Висаитовским, Заводской - Шейх-Мансуровским.

- А районные суды носят старые наименования, что создает неудобства для граждан, - говорится в пояснительной записке к законопроекту, подготовленному парламентом ЧР.

Вот только проблема в том, что утвержденного механизма переименования судов нет. Это подтвердил генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Александр Гусев. Он указал еще на две сложности. Во-первых, на время передачи дел в юрисдикцию других судов их работа может приостановиться. А, во-вторых, переименование судов скорее всего повлечет и переназначение судей, поскольку по действующему законодательству судьи федеральных судов общей юрисдикции назначаются президентом РФ в конкретный суд.

Но Гусев порекомендовал, как можно выйти из этой ситуации. Он напомнил, что существует пример переименования судов в связи с изменением административного деления в 2018 году новые вывески получили несколько кружных военных судов, например, Московский окружной военный суд стал 2-м Западным.

Почему в Грозном решили переименовать суды

- Таким образом, одним из возможных способов решения вышеуказанного вопроса, по мнению Судебного департамента, является подготовка парламентом ЧР проекта федерального закона о переименовании районных судов города Грозного, - сообщил Александр Гусев.

Власти Чечни, опираясь на указанный прецедентом в российском праве, создали новый и 10 февраля 2022 года внесли соответствующий законопроект в Государственную Думу. В мае правительство РФ выдало заключение, что документ не противоречит никаким нормативным актам, а в июне профильный комитет по госстроительству и законодательству одобрил передачу законопроекта в Совет ГД для рассмотрения на осенней сессии.

В июле к изучению бумаг подключилась Счетная палата - переименование судов в Чечне оценили в 268 тысяч рублей, а расходы должны быть покрыты «за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции». В указанную сумму включили приобретение 36 гербовых печатей, 84 штампов, 8 наружных вывесок и 4 стендов. Вопросов у Счетной палаты не возникло.

Первое чтение законопроекта состоялось в ноябре. 339 депутатов проголосовали за, двое - против. После внесение небольших поправок, во втором и третьем чтении, которые состояли в середине февраля 2023 года, документ одобрили единогласно. 28 февраля было опубликовано постановление Госдумы о принятии данного закона. Но прежде, чем он вступит в силу, он должен также пройти рассмотрение в Совете Федерации и быть подписанным президентов России.

В честь кого названы районы Грозного

Ахматовский район назван в честь Ахмата-Хаджи Кадырова, первого президента Чечни, Героя России, отца нынешнего главы республики Рамзана Кадырова.

Байсангуровский район носит имя чеченского полководца XIX века Байсангура Беноевского.

Висаитовский район связан с именем Мовлида Алероевич Висаитов, Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, командира 255-го отдельного Чечено-Ингушского кавалерийского полка.

В названии Шейх-Мансуровского района заложено имя исламского проповедника и военачальника XVIII века, первого имама Северного Кавказа Шейх Мансура.

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