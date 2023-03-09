Обещают миллион: родня пропавших студентов-медиков готова заплатить за сведения об их местонахождении

Студентов разыскивают по подозрению в подготовке к теракту. Фото: Евгения ГУСЕВА

Родственники Малика и Рамазана Ганадлоевых, исчезнувших по пути в Ингушетию 27 февраля 2022 года вместе с товарищем из Дагестана Арсеном Гаммадовым, обратились к землякам с просьбой помочь отыскать пропавших ребят.

В сети распространилось видео, на котором трое мужчин просят откликнуться всех, кому что-либо известно о местонахождении студентов-медиков.

- Мы — Гандалоевы из села Сагопши. Два сына нашего двоюродного брата Умарбека, который работает в Малгобеке хирургом, учились в Астрахани, - представляются на камеру мужчины.

Родственники братьев Гандалоевых обратились к землякам. Фото: стоп-кадр видео.

В своем видеообращении мужчины тейпа Гандалоевых заявляют, что готовы заплатить солидную сумму тому, кто поможет отыскать пропавших племянников.

- Мы знаем со слов властей, что они могли сойти с автобуса в районе села Троицкое. Тому, кто сообщит об этом любую новость, мы выплатим 1 миллион рублей. Жители Ингушетии, мы вас очень просим откликнуться. Эти мальчики воспитаны правильно, но что с ними сейчас — мы не знаем. Мы будем благодарны за любую информацию о них, - говорят старшие Гандалоевы.

Напомним, 21-летний Рамазан и 22-летний Малик Гандалоевы, а также 23-летний Арсен Гаммадов выехали из Астрахани в Назрань днем 27 февраля. Около восьми вечера парни попросили водителя маршрутного такси остановить им у села Троицкого в Ингушетии. С того момента об их местонахождении ничего неизвестно. При себе у студентов были большие дорожные сумки, одна спортивная сумка и рюкзак.

О своем отъезде студенты не оповестили руководство вуза и родных. На съемной квартире в Астрахани было найдено прощальное письмо с религиозно-экстремистским содержанием, после чего парней с Кавказа объявили в розыск по подозрению в подготовке теракта. При этом мать пропавших братьев-погодок отрицает возможную приверженность сыновей радикальным взглядам.

- Если бы они увлекались чем-нибудь радикальным, это же проявилось бы каким-то образом за всё это время. Успеваемость у них была хорошая, - говорит мать Малика и Рамазана.

Ориентировка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавших, просят связаться с родными братьев Гандалоевых по номерам: + 7 (928) 798 57 57; +7(928) 096 91 43 или обратиться в правоохранительные органы:

Дежурный УФСБ России по РИ: 8 (8734) 55-16-28

Телефон доверия УФСБ России по РИ: 8 (8734) 22-06-60

Дежурная часть МВД по РИ: 8 (8734) 55-01-54

Телефон доверия МВД по РИ: 8 (8734) 55-04-99

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