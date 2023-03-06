Могут готовить теракт: трех студентов Астраханской медакадемии объявили в розыск

Студентов ищет полиция. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полиция Ингушетии разыскивает трёх студентов Астраханской государственной медицинской академии по подозрению в подготовке теракта на территории Северного Кавказа.

По данным республиканского МВД, 23-летний Арсен Гаммадов, а также братья-погодки 21-летний Рамазан и 22-летний Малик Гандалоевы, приехали в Ингушетию 27 февраля. Приблизительно в восемь часов вечера они вышли из маршрутного такси у села Троицкое, но куда направились дальше - не ясно. С собой у студентов были большие дорожные сумки, рюкзак и одна спортивная сумка.

В квартире, которую молодые люди снимали в Астрахани, они оставили прощальное письмо с религиозно-экстремистскими высказываниями.

Один из студентов, Арсен Гаммадов, связывался с родственниками 2 марта. Молодой человек написал отцу сообщение с просьбой не искать его. Братья Гандалоевы на связь с близкими не выходили.

Мать Малика и Рамазана обратилась к землякам с просьбой помочь найти ее сыновей.

Мои мальчики 27 февраля этого года исчезли. Они выехали на такси из города Астрахань в республику Ингушетия. С тех пор никаких сведений о них нет, - рассказывает Мадина Гандалоева, мать пропавших студентов. - То, что они приехали в республику - это понятно. Всех, кто знает, где они или располагает какой-либо информацией, прошу связаться со мной. Всех, кто видел их, прошу просто по-человечески, обратиться ко мне.

Ориентировка.

Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавших молодых людей, просьба сообщить родственникам, в ближайший отдел полиции или по следующим номерам телефонов:

Дежурный УФСБ России по РИ: 8 (8734) 55-16-28

Телефон доверия УФСБ России по РИ: 8 (8734) 22-06-60

Дежурная часть МВД по РИ: 8 (8734) 55-01-54

Телефон доверия МВД по РИ: 8 (8734) 55-04-99

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