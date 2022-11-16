Ольга Картункова. Фото: личный архив Ольги Картунковой

Ольга Картункова заявила, что после женитьбы своего сына готовится к новой свадьбе - на этот раз своей. Ее слова на шоу "Женский клуб" приводят СМИ.

Ольга Картункова. Фото: личный архив Ольги Картунковой

Ольга Картункова: развод или нет?

Звезде КВН и шоу "Однажды в России" завидовали многие, полагая, что она живет в счастливом браке с Виталием Картунковым. В частности, она рассказывала, как муж помогает ей по дому: «Он ненавидит уборщиц. Однажды показал мне бумажку и говорит: "Я ее специально положил за унитаз, чтобы проверить. Видишь, как убираются". И потому если я не успеваю, то он забирают какие-то домашние дела на себя. Иди, говорит, я сам сделаю». Пара жила вместе с 1997 года и воспитала двух детей.

Потому заявление Картунковой, что ей сделали предложение, повергло всех в исступление.

- Мне сделали предложение, а я пока хочу пожить и посмотреть. Хорошо, что никто не давит, не торопит. Я склоняюсь к венчанию. Просто хочу, ведь в штампе я уже была, - приводят слова звезды СМИ.

Картункова показывает кольцо. Фото: кадры из шоу «Женский клуб»

Ранее капитан команды "ГородЪ ПятигорскЪ" не сообщала о разводе. По всей видимости, этот процесс прошел тайно и уже давно. Но даже в ходе программы "Женский клуб" Картункова неоднократно произносила "первый муж", а потом и вовсе заявила: «Мы вместе уже пять лет».

Правда, о некоторых трудностях в отношениях с мужем Картункова рассказывала еще несколько лет назад - они начались еще во время КВН.

- Сделаю все по дому, приготовлю, уберусь и снова за тексты сажусь. Муж-офицер сказал: «Значит, даю тебе год, а сам сейчас ухожу в отставку. Разочаруешься, вернешься домой и начнешь жить, как нормальная женщина, а я дальше по карьерной лестнице буду продвигаться». Не разочаровалась, - рассказывала юмористка.

Даже со сломанной ногой Ольга Картункова выиграла Высшую лигу КВН. Фото: личный архив Ольги Картунковой

Муж Ольги Картунковой: что известно о Виталии Картункове

Виталий Картунков - далеко не публичная личность. О нем известно немного: когда-то был военным офицером, затем перешел на службу в МЧС. Вся семья звезды живет в Ставропольском крае, несмотря на то, что работа звездной супруги, как правило, находится в Москве.

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