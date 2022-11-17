Отец обманул врачей: следователи возбудили дело после смерти грудничка у знахаря

Следователи рассказали, как отец убедил врачей отдать ему сына Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следователи возбудили уголовное дело после смерти десятимесячного ребенка от ожогов в Дагестане. Как рассказывал источник "КП-Ставрополь", родители забрали его из больницы, чтобы отвести к знахарке. После нашей публикации историей заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

8 ноября в Хасавюртовском районе ребенок опрокинул на себя чайник. Кипяток попал на грудь, живот, предплечья, лицо и обе кисти. Мальчика срочно отвезли в городскую больницу, а оттуда направили в реанимационное отделение в Махачкале. На следующий день ребенка перевели в обычную палату - это значит, что состояние пострадавшего стабилизировалось и значительно улучшилось.

10 ноября отец решил забрать младенца. Врачам он сказал, что отвезет сына в Астрахань для дальнейшего клинического лечения. На самом деле, ребенок был дома и получал лечение от знахарки. "Кудесники" обещают, что спасут пострадавшего от шрамов. Пожилые женщины, как правило, просто мажут пораженные места гусиным жиром, с которым смешивают другие ингредиенты: например, прополис или мед.

12 ноября ребенок скончался. Собеседник "КП-Ставрополь" предположил, что случился ожоговый шок - у грудничков он может наступить даже при небольших ожогах.

- В кому они впадают не сразу, а постепенно и незаметно. Все выглядит так, будто ребёнок идёт на поправку: перестает плакать, становится спокойным, чаще спит и меньше ноет. И спустя какое-то время родители замечают, что ребенок подозрительно долго спит. Пытаются разбудить, а он не реагирует, - описывал ранее то, как наступает ожоговый шок, врач Евтемиров.

СУ СКР по Дагестану сообщило, что возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи дадут правовую оценку действиям как родителей, так и врачей больницы. Кроме того, историей заинтересовался Александр Бастрыкин.

- Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д.В. установить все причины и условия, приведшие к смерти ребенка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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